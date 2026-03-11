「再会」最終回に向け考察加速 執拗に映される場所・署長（段田安則）＆直人（渡辺大知）の意味深行動…「面識あるのかな？」「フラグ立ってる？」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第8話が、10日に放送された。ここでは、17日に放送される最終回に先駆け、視聴者から上がっている考察をまとめる。＜※ネタバレあり＞
【写真】秀之（小柳友）殺害事件の真犯人だった意外な人物
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
幼なじみとして幼少期の苦楽をともにした淳一、万季子、圭介（瀬戸康史）、直人（渡辺大知）。彼らはかつて、圭介の父で地元の警察官だった和雄（弓削智久）と強盗犯・大島が銃殺された現場に遭遇。その日、自分たちの身に起こった出来事を「4人だけの秘密」にすると誓い、和雄に支給されていた拳銃を「未来につながることのないタイムカプセル」として、小学校の桜の木の下に埋めていた。
しかし、万季子の息子・正樹（三浦綺羅）が近所のスーパー・スマイルサクマ三ツ葉商店で万引きをしたことをきっかけに事態は急展開。スーパーの店長であり直人の兄・秀之（小柳友）は、万引きの事実を警察に言わない、ということと引き換えに多額の金銭を万季子に要求。万季子は、元夫でもある圭介に相談し、度重なる秀之の要求に応えていた。そしてある夜、圭介は1人で秀之の元へ。その翌朝、秀之が射殺された状態で発見されるのだった。
さらに、殺害に使われた拳銃は、幼なじみ4人しか知らないタイムカプセルにかつて埋めたもの。この事件をきっかけに、4人は再会。淳一のバディ・南良（江口のりこ）は、4人のうちの誰かが秀之を殺害したと睨み捜索を続け、第8話ではその全貌が明らかとなった。
冒頭では、秀之が射殺された日の夜が描かれる。エスカレートした秀之はついに、万季子の体を要求。「もう終わりにしよう。警察に話そう」と言う圭介に、「もっとお金を払う」と返す万季子。そして、万季子は、自身の勤務する美容室に行くと嘘をつき、1人で秀之の元へ行くのだった。
震える声で「データをください。ここに100万円あります。これで、お互い…」と秀之に交渉する万季子。しかし、そんな万季子を秀之は「調子こいてんじゃねえよ」と蹴り飛ばし、拳銃を突き出す。この拳銃は、直人がタイムカプセルから掘り出し、秀之が奪ったものであった。揉み合いになった挙げ句、万季子はこの拳銃を奪い取り、秀之に向かって発砲。そして、その拳銃を持ち帰りタイムカプセルに埋めるのだった。秀之を殺した真犯人が万季子だったことが判明し、視聴者からは「まさかの万季子」「切ない」「秀之本当にクズ」などと驚きの声が上がっている。
真相を打ち明け、タイムカプセルから掘り出した拳銃を南良に渡した万季子。すると、拳銃を確認した南良は、淳一に「あなたが大島を殺してなんかいない可能性があるんです。この拳銃を調べればそれがわかります」と口に。実は、淳一は「23年前の事件で大島を撃ったのは自分だ」と自白していたのだ。しかし“淳一は真犯人ではない”という南良の発言に、視聴者からは「本当の犯人は誰？」「淳一の無実のために万季子は自白したんだ」「万季子にとって一番大切なのは淳一なのかな」「真犯人気になる」などとさまざまな声が上がった。
さらに、以前の放送で三ツ葉警察署の署長である小杉（段田安則）が23年前の事件について「子どもだった彼ら4人は遺体の第一発見者ということで保護され私もその様子を見ていました」と回想するシーンがあったこと、そして警察署の花壇を丁寧に手入れする様子が執拗に描かれていたことから「事件現場にいたの怪しい」「署長が犯人のフラグ立ってる？」「ずっと花壇手入れしてるの怪しい。何か隠してそう」「『様子を見ていました』っていう署長のセリフに何か隠されてそう」などと注目が集まっている。
加えて、今回描かれたワンシーンも話題に。秀之殺害事件の犯人として逮捕されていた直人が出所する際の場面だ。釈放される際、直人は小杉を見て会釈。署長は、そんな直人を一瞥するのみだった。2人の“目配せ”とも言えるこの行動に気づいた南良は、何かを考えるような表情で佇んでいた。この一連の流れにネット上では「面識あるのかな？」「南良刑事怪しんでる」「意味深な行動すぎ」などと考察が続々集まった。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】秀之（小柳友）殺害事件の真犯人だった意外な人物
◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
◆「再会」これまでを振り返り
幼なじみとして幼少期の苦楽をともにした淳一、万季子、圭介（瀬戸康史）、直人（渡辺大知）。彼らはかつて、圭介の父で地元の警察官だった和雄（弓削智久）と強盗犯・大島が銃殺された現場に遭遇。その日、自分たちの身に起こった出来事を「4人だけの秘密」にすると誓い、和雄に支給されていた拳銃を「未来につながることのないタイムカプセル」として、小学校の桜の木の下に埋めていた。
しかし、万季子の息子・正樹（三浦綺羅）が近所のスーパー・スマイルサクマ三ツ葉商店で万引きをしたことをきっかけに事態は急展開。スーパーの店長であり直人の兄・秀之（小柳友）は、万引きの事実を警察に言わない、ということと引き換えに多額の金銭を万季子に要求。万季子は、元夫でもある圭介に相談し、度重なる秀之の要求に応えていた。そしてある夜、圭介は1人で秀之の元へ。その翌朝、秀之が射殺された状態で発見されるのだった。
さらに、殺害に使われた拳銃は、幼なじみ4人しか知らないタイムカプセルにかつて埋めたもの。この事件をきっかけに、4人は再会。淳一のバディ・南良（江口のりこ）は、4人のうちの誰かが秀之を殺害したと睨み捜索を続け、第8話ではその全貌が明らかとなった。
◆秀之（小柳友）を殺した犯人は誰？
冒頭では、秀之が射殺された日の夜が描かれる。エスカレートした秀之はついに、万季子の体を要求。「もう終わりにしよう。警察に話そう」と言う圭介に、「もっとお金を払う」と返す万季子。そして、万季子は、自身の勤務する美容室に行くと嘘をつき、1人で秀之の元へ行くのだった。
震える声で「データをください。ここに100万円あります。これで、お互い…」と秀之に交渉する万季子。しかし、そんな万季子を秀之は「調子こいてんじゃねえよ」と蹴り飛ばし、拳銃を突き出す。この拳銃は、直人がタイムカプセルから掘り出し、秀之が奪ったものであった。揉み合いになった挙げ句、万季子はこの拳銃を奪い取り、秀之に向かって発砲。そして、その拳銃を持ち帰りタイムカプセルに埋めるのだった。秀之を殺した真犯人が万季子だったことが判明し、視聴者からは「まさかの万季子」「切ない」「秀之本当にクズ」などと驚きの声が上がっている。
◆南良（江口のりこ）、23年前の真犯人に1歩近づく？
真相を打ち明け、タイムカプセルから掘り出した拳銃を南良に渡した万季子。すると、拳銃を確認した南良は、淳一に「あなたが大島を殺してなんかいない可能性があるんです。この拳銃を調べればそれがわかります」と口に。実は、淳一は「23年前の事件で大島を撃ったのは自分だ」と自白していたのだ。しかし“淳一は真犯人ではない”という南良の発言に、視聴者からは「本当の犯人は誰？」「淳一の無実のために万季子は自白したんだ」「万季子にとって一番大切なのは淳一なのかな」「真犯人気になる」などとさまざまな声が上がった。
◆署長・小杉（段田安則）の行動に考察白熱
さらに、以前の放送で三ツ葉警察署の署長である小杉（段田安則）が23年前の事件について「子どもだった彼ら4人は遺体の第一発見者ということで保護され私もその様子を見ていました」と回想するシーンがあったこと、そして警察署の花壇を丁寧に手入れする様子が執拗に描かれていたことから「事件現場にいたの怪しい」「署長が犯人のフラグ立ってる？」「ずっと花壇手入れしてるの怪しい。何か隠してそう」「『様子を見ていました』っていう署長のセリフに何か隠されてそう」などと注目が集まっている。
加えて、今回描かれたワンシーンも話題に。秀之殺害事件の犯人として逮捕されていた直人が出所する際の場面だ。釈放される際、直人は小杉を見て会釈。署長は、そんな直人を一瞥するのみだった。2人の“目配せ”とも言えるこの行動に気づいた南良は、何かを考えるような表情で佇んでいた。この一連の流れにネット上では「面識あるのかな？」「南良刑事怪しんでる」「意味深な行動すぎ」などと考察が続々集まった。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】