『名探偵プリキュア！』いい曲だよな！ED映像に大反響 369万回再生突破で歌手2人「すごく幸せな気持ちになります！」
アニメ『プリキュア』シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が、369回再生を突破した。これを受け、主題歌歌手の熊田茜音、増井優花よりコメントが到着した。
【動画】いつ出るんだ！笑顔のキュアアルカナ 話題の『名探偵プリキュア！』ED映像
この大反響に公式は「『名探偵プリキュア』のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」が【369万回】再生 ３！見つける！６！向き合う！９！奇跡のふたり！」と369万回再生を報告。
エンディング主題歌歌手の熊田は「『なぜ？謎？！ANSWER』369万回再生 おめでとうございます！！ キラキラな表情で踊るプリキュアとポチタンを見るとすごく幸せな気持ちになります！ この曲が聴いてくれたみんなの笑顔や勇気の答えの鍵になれますように。これからも大切に歌わせていただきます！」と喜び。
増井は「サン！ロク！キュー！万回再生おめでとうございます！作家の皆さま、たくさん見て聴いてくださった皆さま、ありがとうございます！プリキュアが踊ってくれるのを想像して可愛らしくキャッチーに歌いました！一緒に歌って踊って、まだまだ楽しみましょう♪」と伝えた。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
【動画】いつ出るんだ！笑顔のキュアアルカナ 話題の『名探偵プリキュア！』ED映像
この大反響に公式は「『名探偵プリキュア』のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」が【369万回】再生 ３！見つける！６！向き合う！９！奇跡のふたり！」と369万回再生を報告。
増井は「サン！ロク！キュー！万回再生おめでとうございます！作家の皆さま、たくさん見て聴いてくださった皆さま、ありがとうございます！プリキュアが踊ってくれるのを想像して可愛らしくキャッチーに歌いました！一緒に歌って踊って、まだまだ楽しみましょう♪」と伝えた。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優