ブラック

株式会社ワイドトレードは、Summit Creativeブランドのカメラ用バックパック「テンジン 70L ロールトップバックパック」を3月19日（木）に発売する。1,200mmクラスの望遠レンズを収納する容量を誇る。

ロールトップを伸ばすと最大で約7Lの容量拡張が可能なバックパック。容量70Lの大型モデルとなっており、ユーザーの背丈に合わせて背面長を調整できるのも特徴。

また、他のテンジン ロールトップバックパックと比べ、サイドポケットの収納容量がアップしている。

内部は上下2気室構造。面ファスナー式の仕切り板が付属する。

人間工学に基づいた逆U字型のアルミニウムチューブサポートを採用しており、安定性とバランスを確保。バックパックの揺れを抑えるという。

背面は通気性を考慮した設計。長時間の屋外撮影や移動時の負担軽減に配慮している。ウエストベルトは着脱式。

カラーバリエーションはブラックとグリーン。

グリーン

品番：SUM-TENZING70L 容量：70L 外形寸法：42×28×70cm 内形寸法：35×18.5×55+8cm PC収納目安：16インチ 重量：4,200g 付属品：レインカバー、ウエストベルト 価格：9万5,040円