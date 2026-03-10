「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）

チェコ代表のハジム監督が試合前会見に臨み、先発するオンジェイ・サトリア投手がチェコで起業することを明かした。

普段は電気技師として働いているサトリア。前回大会で大谷を３球三振に仕留めて話題となったが、今大会で代表引退の意向を指揮官が明かしていた。「サトリアは新しい会社をはじめるところです。私は神経医ですし、消防士も工業デザイナーもいる」と会見で明かし、「サトリアは今夜、ラストダンスとなるでしょう。チェコ野球界にもたらして貢献度は大きい」と称賛した。

前回大会では大谷翔平選手から３球三振を奪い、試合後に交流。サトリアはサイングッズなどをプレゼントされたことを明かし「電気技師のために時間を割いてくれてありがとう」とつづっていた。大谷も前回大会のチェコ戦後に「一番は野球が好きなんだなと。レベルうんぬん関係なく、好きなんだってところが尊敬できるところ。野球に関係なく、スポーツ選手として試合を作っていくところにリスペクトを感じました」とマイアミへ移動する際にプレゼントされたチェコの帽子をかぶり、その思いを胸に世界一へ駆け上がった。

そしてこの日は首に欧州選手権で獲得した銅メダルをかけて登場した。「世界の方々にこのメダルを見てほしかった。観光をしに東京に来たのではない。ドイツ、スペインのプロと激しい戦いの末にメダルを取った。このメダルはプロフェッショナル同士の戦いをした証」と指揮官は胸を張り、「グラウンド上では大差が出てしまうが、未来に向けてプロフェッショナルに近づきたいというのが願望です」と力を込めていた。

チェコはここまで３戦全敗ですでにＣ組最下位が確定している。最終戦へ「若返りを楽しみにしている。スタメンにも若い選手が入るでしょう」と語った。

試合では侍ジャパン打線を五回途中まで無失点に抑えたサトリア。６５球の球数制限を超えるまで右腕を振り、森下を打ち取ってマウンドを降りる際には大きな拍手がわき起こった。

その光景を目に焼き付けるようにぐるりと見渡したサトリア。そしてベンチではチームメートとハグをかわした。スタンドでは涙を流すチェコのファンも。最後の最後まで輝きを放ち、マウンドを降りた。