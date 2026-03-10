連覇かかるマキロイが自宅治療に専念 大会前の調整に遅れ「背中の痛みが予想以上にしぶとい」
＜ザ・プレーヤーズ選手権 事前情報◇9日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞先週の「アーノルド・パーマー招待」で、第3ラウンド開始前の土曜日朝に棄権したローリー・マキロイ（北アイルランド）。大会連覇がかかる今週の「ザ・プレーヤーズ選手権」に向け、練習ラウンドを行えるかどうかは依然として不透明となっている。マキロイは米ゴルフチャンネルのトッド・ルイス氏にメッセージを送り、現状を説明した。
【写真】マキロイも早速スイッチ！ テーラーメイド新作の顔を激写
「背中の痛みが予想以上にしぶとく、きょうと明日（月、火）は南フロリダの自宅に留まり、治療を続けることにした。水曜日にはポンテベドラへ向かうことを目指している」マキロイはアーノルド・パーマー招待の第3ラウンドの土曜日、スタート前にジムでウォーミングアップをしている最中に背中の下部をひねったという。その後、練習場でショットを打ったが、数分後に棄権を決断した。当時の順位は首位と9打差の9位タイ。午後12時55分スタート予定だったが、約30分前に大会からの棄権を発表した。マキロイは声明で、次のように説明している。「ラウンド前の練習場でボールを打ち始めたところ、痛みが悪化し、腰の筋肉が痙攣するようになった。残念ながらプレーを続けることができず、棄権せざるを得なかった。週末のプレーを楽しみにしていたので、とても残念だ」なお、マキロイが大会途中で棄権するのはプロキャリアで3度目となる。現時点でマキロイは、大会前日の水曜日午前7時45分から大会前インタビューに出席する予定となっている。初日のラウンドは（現地時間）午後1時42分、松山英樹、ザンダー・シャウフェレ（米国）とともに1番からスタートする｡（文・武川玲子＝米国在住）
