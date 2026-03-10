コカ･コーラ「綾鷹」初のミネラル入り緑茶やGABA配合ほうじ茶など4商品発売へ - 新ブランドアンバサダーは佐藤健

コカ･コーラ「綾鷹」初のミネラル入り緑茶やGABA配合ほうじ茶など4商品発売へ - 新ブランドアンバサダーは佐藤健