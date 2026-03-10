

堀田茜

堀田茜がこのほど、東京・原宿で行われた『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席した。

「SHISEIDO」ブランドの象徴的な製品「アルティミューン」が融合したポップアップイベントがヨドバシJ6ビルで期間限定（15日まで）でオープン。

美脚がのぞく赤のドレス姿で登壇した堀田。「生活や仕事で基礎力が大事だと感じる瞬間は？」と聞かれ「基礎力が大事だなと感じることしかないお仕事かなと思っています。基礎力の中にも、体力や気力、コミュニケーション能力など、色々な基礎力があり、そういったものを日々養わなければいけないと、色々な現場に行って思います。また、海外ロケも年々辛くなってくる時期ではありますが、そんな自分に負けたくないという想いで気力を保ってやっております」と語った。

また、「365日続けていることや心がけていることは？」という質問には「最近大事にしているのは寝る前に一日のうちにあったいいことを3つ頭の中で考えながら眠りにつくというものです。今日何もできなかったな、とか平凡な日々だったなという一日が、考えてみると悪くなかったとポジティブな思考のまま眠りに落ちることができるので、次の日も調子がいい気がしていて、これからも続けたいなと思っています」と回答した。