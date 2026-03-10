3月10日（火）の「相席食堂」は、“尾木ママ”こと尾木直樹が旅人の相席旅をお届けする。

江戸時代、藩主の堀田正睦が蘭学を振興したことから“学問の都”とも呼ばれる千葉県佐倉市。そんな街にやって来たのは、“尾木ママ”の愛称で親しまれる教育評論家の尾木直樹だ。40年以上にわたって教壇に立った経験を活かし、現在は子育てやいじめ問題などを中心にした講演や執筆活動を行っている。

「趣味はインスタ」という尾木ママは、映えるインスタ投稿が日々の生きがい。早速、孟宗竹（モウソウチク）の小径で秘書に写真を撮ってもらう。その後は街を散策。園芸店ではお気に入りの麦わら帽子を幾つもご機嫌に試着し、ハンバーガーショップではハンバーガーを人生初体験。落花生専門店でピーナツの被り物をかぶってピーナツアイス最中を食べるなど、尾木ママならではの物腰柔らかな“ほのぼの相席”が展開される。

さらに、佐倉市のインスタ映えスポットを予習してきた尾木ママは、オランダ風車がシンボルの公園へ。春はチューリップなど、四季折々の花が咲き誇るという。そこで尾木ママは風車の前で記念撮影。「もう少し、近づいて…」という秘書の言葉の後に映った尾木ママは、まるでチューリップのように土に埋まっている！御年79歳の衝撃シーンに、「このぐらいの歳の人を埋めるな！危ない！」「笑うより、びっくりする！」と千鳥も仰天！埋めた（！？）のはこれで６人目の“埋め師”ディレクターに猛説教する！

無事にインスタ用の撮影を終えた尾木ママは、牛乳パックで様々な作品を作る地元の名物おじさんを訪ね、牛乳パックの麦わら帽子作りを体験する。

この日は他にも、「千鳥の野球チームを作ろうシーズン３」を放送。この日はポンコツキャッチャーのエバース・町田のキャッチャー修業！ 日本プロ野球界を代表する名捕手、達川光男が熱血指導する！

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。TVerでも無料配信。