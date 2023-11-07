◇第6回WBC1次ラウンドD組 ドミニカ共和国10―1イスラエル（2026年3月9日 米マイアミ州）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日（日本時間10日）、米マイアミ州のローンデポ・パークで1次ラウンドD組が行われ、ドミニカ共和国とイスラエルが対戦。ドミニカ共和国が10―1で勝利し、通算3勝0敗として準々決勝進出を決めた。

もらった好機は逃さなかった。2回、3四球で2死満塁から9番・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）が押し出し四球を選んで先制。続く1番・タティス（パドレス）が豪快に左翼席へと運ぶグランドスラムを放ち、わずか1安打で5点を奪った。4回には7番・クルーズ（パイレーツ）が右越えソロ。7回には1死二、三塁からタティスが6打点目となる左前2点適時打で加点するなど、終盤にリードを広げた。

先発のベロ（レッドソックス）は少ない球数でアウトを積み重ね5回を54球で投げ切った。昨季までメジャー3年連続2桁勝利の26歳右腕は、相手打線を4回のソロ本塁打1本のみに抑え込んだ。

この日は初戦のニカラグア戦（〇12−3）、2戦目のオランダ戦（〇12−1）で4番を務めた主砲・ゲレロ（ブルージェイズ）は欠場したが、チームは2本塁打などで10得点。ここまで3試合連続2桁得点で計34得点、9本塁打と破壊力を見せつけている。

D組2位は14日（日本時間15日）の準々決勝で侍ジャパンと対戦する。D組では、ドミニカ共和国とともにメジャーリーガーをそろえるベネズエラの力が抜けており、順当なら11日（日本時間12日）の両国の直接対決で順位が確定し、日本との準々決勝の相手が決まることになりそうだ。