＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】存在感“ダダ漏れ”の大物著名人

大相撲中継の画面に映り込んだ“ある大物”の姿に、ファンが騒然となる一幕があった。本人が事前にSNSで「絶対に探さないでください」と念押ししていたにもかかわらず、その独特な存在感から即座に“特定”されてしまい、「探すな探すな詐欺（笑）」「写っとるやん」とファンからのツッコミが殺到する事態となった。

問題の場面は前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）が寄り倒して横綱昇進を目指す大関・安青錦（安治川）に今場所初黒星をつけた一番でのこと。

この熱戦の最中、土俵下でひときわ存在感を放っていたのが、東のたまり席に鎮座していた新日本プロレスのタイチだ。茶色の渋い羽織に身を包み、独特なヘアスタイルとシルバー縁の眼鏡という出で立ちでの現地観戦だった。

タイチは午後3時過ぎ、自身のXを更新し「探さないでください テレビ中継とかその他で 絶対に探さないでください 絶対に探すなよ？」と、いわゆる“押すな押すな”ばりの盛大なフリを投稿。これにファンの遊び心が爆発した。

タイチの投稿に反応したファンからは「探さないでも目に入ってくるんですが」「テレビ付けたら、映っていて笑った」「東方の砂かぶり席にいます？」「写っとるやん」「探すな探すな詐欺笑」とツッコミの嵐が巻き起こった。一方で「大阪場所あこがれの茶色い法被！！一生に一度は着て観戦したいものです。」といった羨望の眼差しも向けられていた。

義ノ富士が左からの鋭い投げを打ち、安青錦の体を崩して土俵際まで一気に寄って行くハイライトの場面。最注目の場面でカメラに映り込んでしまったタイチ。土俵上では、義ノ富士が大関を破る殊勲の星を挙げ、館内は歓喜の拍手に包まれたが、ネット上ではタイチの“顔バレ”騒動がもう一つの見所として大いに盛り上がりを見せていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）