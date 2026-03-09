日本テレビの黒田みゆアナウンサー、後呂有紗アナ、石川みなみアナがこのほど、報道陣の取材に応じた。３人は今春から同局の人気番組への参加が決定。それぞれが意気込みを語った。

黒田アナは情報番組「シューイチ」（土曜前５・５５、日曜前７・３０）で４月から日曜新ＭＣを務める。黒田アナは「『二刀流ＭＣ』を目指したい」と宣言。「見ている方が温かい気持ちになって一緒に番組に参加している気持ちになれるという軸の部分と、私がＭＣとして参加して新しい変化を起こすという軸以外の柔軟性」の２つの軸を大切にしていく。

３月に同局を退社する岩田絵里奈アナからは「『日曜シューイチ』は良い意味で“学級崩壊”してるから、委員長として律してほしい」と言われたという。黒田アナは「技術ももちろんだけど、そこもしっかりやっていきたい」と笑った。

後呂アナは「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜、前９・００）を担当することが決定。後呂アナは「本当にびっくり」したという。番組では「『守れるＭＣ』になりたい」と思い描き、「チーム一丸となりながら、番組を、見ている方を守れる、そんなＭＣになりたい」と意気込んだ。

石川アナは「真相報道バンキシャ！」（日曜、後６・００）を担当することが決定。石川アナは「後呂さんはじめ夏目三久さん、代々上品な方が務めてこられた番組」と気を引き締める。「『研究型ＭＣ』を目指したい」といい、「独自の視点を大切にしながら、探求心を忘れずに、自らも学び続けてニュースと向き合っていきたい」と思い描いた。