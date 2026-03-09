ロサンゼルス・レイカーズ vs ニューヨーク・ニックス

日付：2026年3月9日（月）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 110 - 97 ニューヨーク・ニックス

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ニューヨーク・ニックスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし31-23で終了する。

第2クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び54-49で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び88-69で終了する。

第4クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び110-97で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は36:45出場、13得点、2アシスト、7リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

