セリエA 25/26の第28節 ジェノアとローマの試合が、3月9日02:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはジェフ・エクアトル（FW）、カレブ・エクバン（FW）、ジュニオール・メシアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ロレンツォ・ベンチュリーノ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ローマは後半の頭から選手交代。ロレンツォ・ベンチュリーノ（FW）からブライアン・クリスタンテ（MF）に交代した。

52分に試合が動く。ジェノアのジュニオール・メシアス（FW）がPKを決めてジェノアが先制。

しかし、55分ローマが同点に追いつく。エバン・エンディカ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

56分、ローマが選手交代を行う。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）からニール・エルアイナウイ（MF）に交代した。

64分、ジェノアは同時に2人を交代。ジュニオール・メシアス（FW）、ジェフ・エクアトル（FW）に代わりルスラン・マリノフスキー（MF）、ロレンツォ・コロンボ（FW）がピッチに入る。

70分、ローマが選手交代を行う。デバイン・レンス（DF）からダニエレ・ギラルディ（DF）に交代した。

75分、ジェノアが選手交代を行う。カレブ・エクバン（FW）からビトール・カルバーリョ（FW）に交代した。

79分、ジェノアが選手交代を行う。ミカエル・エラートソン（FW）からアーロン・マルティン（DF）に交代した。

その直後の80分ジェノアが逆転。パトリツィオ・マシニ（MF）のアシストからビトール・カルバーリョ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もローマの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ジェノアが2-1で勝利した。

なお、ジェノアは16分にパトリツィオ・マシニ（MF）に、またローマは12分にエバン・エンディカ（DF）、40分にドニエル・マレン（FW）、89分にブライアン・クリスタンテ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 04:10:33 更新