大腸がんや脳腫瘍で闘病し、２月１７日に５６歳で死去したロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー・真矢さんの献花式が８日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで営まれた。一般献花前には、ボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩらメンバーがそろって参列。ファン３万人が涙ながらに別れを惜しんだ。

雲一つない青空の下、真矢さんは「ラストステージ」を迎えた。祭壇に置かれた３台のドラムはスポットライトを浴び、まるでステージのよう。中央に２４年撮影の遺影が飾られ、左側に最後のステージとなった東京ドーム公演での１枚、右側に９６年の横浜スタジアムで披露した３６０度回転ドラムでのパフォーマンスの肖像が飾られた。

場内に「Ｉ ｆｏｒ Ｙｏｕ」や東京ドームでプレイされた真矢さんのドラムソロが響く中、。ファンは祭壇に白いカーネーションを手向けた。退場導線の２階ロビーには、５着の衣装やドラムスティックも展示。懐かしい写真の数々がモニタービジョンで流された。

参列者には、メモリアルフォトが配布された。表面はドラムセットの前に座る真矢さんの姿、裏面は真矢さんがライブで頻繁に口にしていた「お前ら、最高にかっこいいぜ」という決めぜりふが添えられた。出口付近では、メモリアルフォトを青空に掲げて写真撮影する人も。天国の真矢さんから「最高にかっこいいぜ」と褒められ、多くのファンが涙していた。