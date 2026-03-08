ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアが８日、揃ってインスタグラムに新規投稿。王様のブランチに出演した際、プレゼントされたゲーム「桃太郎電鉄」の帽子をかぶった２ショットをアップ。三浦が爆笑のやり取りも明かした。

大会期間中は選手村で一緒に「桃鉄」をプレーし、リラックスしていたというりくりゅうペア。王様のブランチに出演した際に「生出演後に桃鉄グッズをプレゼントしていただきました。ありがとうございます！」と三浦が感謝の思いをつづった。

その上で「龍一くんに『銀河鉄道カード使ったら最下位になってもボンビー回避できるよ！』と自信満々に言ったのに、ちゃんとボンビーついててちょっと怒られました笑」と爆笑秘話も明かした三浦。目的地まで別世界を移動できる銀河鉄道カードは重宝され、シリーズによってはキングボンビーなど貧乏神を回避できていたが、２人がプレイしていたものは違った模様だ。

フォロワーも「桃鉄やってるお二人、可愛いしかない♥」「今なお癒され楽しませて頂いてる日々に感謝です」「桃鉄してるりくりゅう見てみたいな」と書き込み、桃鉄について「銀河鉄道カード愛用してるけど全然手に入らないから最近のお気に入りは物件飛びカードかも！！！」と言及する書き込みもあった。