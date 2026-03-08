「マジで上手いな！」「日本でやったら監督に干されそう」さすがサッカー王国！WBCブラジル代表が魅せた華麗な足技が話題
さすがはサッカー王国ブラジルである。
現在、野球世界一を決めるWBCが開催中。プールCで大谷翔平らを擁する侍ジャパンが勝利を重ねるなか、プールBではアメリカが前評判通りの強さを発揮している。
ブラジルはそのプールBにおいて、開幕２連敗を喫してしまった。ただ、24歳の外野手カルバーリョは、試合前と思われる隙間時間に足技で魅せた。サッカーボールより数段小さい野球ボールで、華麗なリフティングを披露したのだ。
この映像はXで拡散され、50万を超える再生回数を記録。「サッカーが身近にあるからね」「野球ボールを蹴るのは好きじゃないけど、ブラジル人なら許す」「マジでリフティング上手いな！」「やはりサッカーの国だな」「日本でやってるのバレたら監督に干されそう」といったコメントが続々と寄せられている。
最多５度のワールドカップ優勝を誇るブラジルは、サッカーの強豪国として知られるが、近年は野球でも力を見せつけている。代表チームの監督を務めるのは、元東京ヤクルトスワローズの選手で、現在は同球団でヘッドコーチを担う松元ユウイチ氏だ。今後よりレベルアップし、野球でも天下を取る日が来るのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】WBCブラジル代表がなんと野球ボールでリフティング！
