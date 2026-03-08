3月8日は「国際女性デー」。イタリアでは感謝を込めてミモザの花を贈る習慣があり、食卓も黄色い花に見立てたお料理で彩られます。今回は、お祝いの席にぴったりのヘルシーで見た目もおしゃれな人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】お祝いの主役に！彩り鮮やかな鯛のミモザ風ちらし寿司堂々の第1位は、お祝いの席を華やかに彩る「鯛のミモザ風ちらし寿司」です！新鮮な鯛の白と、ミモザの花に見立てた卵の黄色が目に鮮やかで、食卓に並べるだけで歓声が上がること間違いなし。鯛の淡白な旨味が酢飯と絶妙にマッチし、一口食べれば春の訪れを感じる上品でコク深い味わいが広がります。ヘルシーなのに満足感たっぷりで、特別な日のメインにふさわしい逸品ですよ。







【材料】（2人分）



酢飯(またはご飯) 丼 2杯分

鯛(刺身用) 1サク

クレソン 1束

ゆで卵(固ゆで) 1個

<ドレッシング>

紫玉ネギ(みじん切り) 大さじ 2

白ワインビネガー 小さじ 2

塩 適量

粗びき黒コショウ 適量

オリーブ油 小さじ 1



【下準備】



1、鯛はそぎ切りにする。クレソンは長さ3cmに切る。ゆで卵をチーズグレーターでおろす。紫玉ネギは水にさらして水気をきる。







【作り方】



1、丼に酢飯をよそい、鯛を並べ、クレソンをのせる。＜ドレッシング＞の材料を混ぜてかけ、ゆで卵を散らす。







【No.2】シュワッとはじける！オレンジ香るカクテル・ミモザ







【材料】（2人分）



オレンジ 2個

シャンパン 160~200ml



【作り方】



1、オレンジは横半分に切り、スクイーザーで果汁を絞る。







2、グラスに注ぎ、シャンパンを注いで軽く混ぜる。



アルコールの分量はお好みで。基本はオレンジの果汁とシャンパンが同量です。







【No.3】ふわふわ卵が可愛い！食卓を彩るミモザサラダ







【材料】（2人分）



レタス 3~4枚

ブロッコリー 1/4株

ゆで卵 1個

プチトマト 4個

<ドレッシング>

酢 大さじ 2

玉ネギ(すりおろし) 小さじ 1

塩コショウ 少々

砂糖 少々

サラダ油 大さじ 2



【作り方】



1、レタスは食べやすい大きさに切り、ブロッコリーは小房に分けて熱湯でゆで、ザルに上げる。







2、器に(1)とプチトマトを盛り、半分に切って白身と黄身に分けたゆで卵をザルでこしながらかける。







3、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、食べる直前に(2)にかける。







■【2位以降も絶品ぞろい】ミモザの人気レシピ乾杯を彩るのは、シャンパンとオレンジジュースで作る、世界で最も美しいと言われるカクテル「ミモザ」。オレンジの爽やかな香りとシュワッとはじける泡が、お祝いのムードを一気に高めてくれます。フルーティーで飲みやすく、お料理との相性も抜群！お酒が苦手な方はノンアルコールのスパークリングでアレンジしても、おしゃれな雰囲気を楽しめますよ。いつもの野菜をパッと華やかに変えてくれるのが、こちらの「ミモザサラダ」です。茹で卵の黄身を細かくして散らすだけで、まるでミモザの花が咲いたような愛らしい見た目に大変身！シャキシャキの新鮮野菜とふわふわ卵の食感のコントラストが楽しく、おもてなしの副菜としても大活躍。ドレッシングをかければ、野菜の甘みが引き立ちお箸が止まりません。■シーン別に楽しむミモザレシピミモザをモチーフにしたお料理は、国際女性デーだけでなく、ひな祭りや誕生日、春のお祝い事全般におすすめです。「鯛のちらし寿司」をメインに、「ミモザサラダ」を添えて「カクテル」で乾杯すれば、統一感のあるフォトジェニックなパーティーが完成します。卵の黄色が加わるだけで、いつもの食卓がぐっと明るくなりますね。ぜひ大切な人と一緒に、美味しいミモザ料理を囲んでみてください。(E・レシピ編集部)