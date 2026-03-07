美人YouTuber、3姉妹密着ショット公開「系統違う可愛さ」「目元そっくり」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/07】YouTuber・さくらが3月6日、自身のInstagramを更新。家族とのショットを公開し、実の妹・しずくの卒業を祝福した。
【写真】20歳美人YouTuber「目元そっくり」3姉妹で密着する姿
さくらは「しーちゃん高校卒業おめでとう 3年間本当にお疲れ様」とつづり、しずくの高校の卒業式のショットを公開。制服姿で花束を抱え、ティアラを着けたしずくを中心に、さくらと末の妹のすみれの3ショットを披露している。また「努力家で頑張り屋さんなしーちゃんが大好き これからも無理しすぎず、しーちゃんらしく好きなことをたくさんしてね」「今日も世界一可愛かったぜ」とも記している。
この投稿にファンからは「系統違う可愛さ」「目元そっくり」「しずくちゃん卒業おめでとう！」「三姉妹みんな世界一可愛い」「さしす姉妹仲良しすぎる」「写真から幸せが溢れてる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
