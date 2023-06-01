【一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 ～壱～】 3月7日 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 ～壱～」を3月7日より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は、「呪術廻戦」死滅回游編をモチーフにした一番くじ。A賞からE賞は、一番くじ描きおろしのビッグアクリルスタンドで、「禪院真希」、「禪院真依」、「乙骨憂太」、「九十九由基」、「禪院直哉」、「脹相」が登場する。

F賞からI賞には、「MASTERLISE EXPIECE」シリーズのフィギュアとして、ファイトクラブに潜入した「虎杖悠仁」と「伏黒恵」、“熱”を愛する「秤金次」、秤金次の側近「星綺羅羅」が立体化されている。

その他に、「死滅回游〈総則〉アクリルボード」、「コガネ ラバーチャーム」、「クリアポスター」、「アクリルチャーム」、「ステッカーセット」がラインナップ。ラストワン賞は「日車寛見・ジャッジマン MASTERLISE EXPIECE」で、死滅回游の泳者「日車寛見」と式神「ジャッジマン」が立体化されている。

「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 ～壱～」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：禪院真希・禪院真依 ビッグアクリルスタンド

B賞：乙骨憂太 ビッグアクリルスタンド

C賞：九十九由基 ビッグアクリルスタンド

D賞：禪院直哉 ビッグアクリルスタンド

E賞：脹相 ビッグアクリルスタンド

F賞：虎杖悠仁 MASTERLISE EXPIECE

G賞：伏黒恵 MASTERLISE EXPIECE

H賞：秤金次 MASTERLISE EXPIECE

I賞：星綺羅羅 MASTERLISE EXPIECE

J賞：死滅回游〈総則〉アクリルボード

K賞：コガネ ラバーチャーム

L賞：クリアポスター

M賞：アクリルチャーム

N賞：ステッカーセット

ラストワン賞：日車寛見・ジャッジマン MASTERLISE EXPIECE

ダブルチャンスキャンペーン：日車寛見・ジャッジマン MASTERLISE EXPIECE

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～6月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。