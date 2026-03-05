今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第109回（2026年3月5日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

奥様ネットワークにご注意

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）はヘブン（トミー・バストウ）に『フィリピン滞在記』執筆の話が来ていることを知っていた。

第109回はついにヘブンがトキの妊娠を知る大きな見せ場がある。第108回がひとつのクライマックスだと橋爪國臣チーフプロデューサーが言っていたが、第109回がほんとのクライマックスとなる。

喜びに満ちたトミー・バストウの演技がすばらしい。でもそこに至るまでにはもやもやが続く。順に見ていこう。

トキが知っていた、というか、ラン（蓮佛美沙子）がうっかりしゃべってしまったのだ。

当然知っているものだと思ってロバート（ジョー・トレメイン）から聞いた話を軽い気持ちで。

「私が本当にすみません」と平謝りのラン。

ヘブンも英語で話せるロバートに心を許していたと思うが、それがまわりまわって、奥様ネットワークで秘密が漏れてしまうとは思ってもみなかっただろう。奥様ネットワーク、要注意である。

トキはヘブンの決断を待っていた、自分の考えを主張することなく。いつも「あなたの言葉、あなたの考え」を聞きたいとヘブンは求めてきたが、この件に関してはトキは自分の意見を決して言うことはなかったのだ。こういうのを奥ゆかしいというのであろうか。こういうときだけ武家の娘感がある。

ヘブンはランの考えを聞く。

「私でしたら旦那の行きたい道を選んでほしいと思います」

このときの蓮佛美沙子の少し逡巡（しゅんじゅん）した表情がとてもいい。もともと彼女は夫ロバートがアメリカに戻るときには離婚すると言っていた。でもトキのことを考えたら、自分の意見がふさわしいかわからない。でも、自分の考えをはっきり言う。

その迷いと決断。もしかしたらランだって本当は割り切れていないのかもしれない。そんなことも想像できる。

