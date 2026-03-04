今月、東日本大震災の発生から１５年を迎えるのを前に、車の進入が難しい災害現場で情報を集める、警察のオフロードバイク隊の運転技術の向上を図ろうと３日、北関東３県の隊員たちが茂木町で初めて合同訓練を行いました。

茂木町のモビリティリゾートもてぎで、オートバイのオフロード訓練を行ったのは、栃木県警交通機動隊と群馬、茨城の両県警の広域緊急援助隊で、合わせて１７人が参加しました。

広域緊急援助隊は、阪神・淡路大震災の教訓から大規模な災害が発生した時に対応する、都道府県の枠を超えた災害対策専門部隊です。

講師は全日本トライアル選手権を１４回制覇している、小川友幸さんが務めました。

訓練は、雨が降る中、建物の倒壊や道路状況の悪化などで、大型車両の進入が難しい災害現場での情報収集を想定し、トライアルコースでジグザグ走行などを行いました。

隊員たちは、小川さんから「悪路でのバイクの走行はバランスなど基本が大事」とアドバイスを受けて走行を繰り返し、特殊な状況下での運転技術を磨いていました。

また、会場となったモビリティリゾートもてぎでは３日、２つの新しいバイクアトラクションの発表会も行われ、栃木県出身のお笑いコンビ・Ｕ字工事が登場して会場を盛り上げていました。このアトラクションは、今月７日にオープンします。