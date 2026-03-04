「信じられない」「18点も決めたのに」日本代表エースの３か月無得点に元オランダ代表FWが苦言「単純にクオリティの問題だ」

「信じられない」「18点も決めたのに」日本代表エースの３か月無得点に元オランダ代表FWが苦言「単純にクオリティの問題だ」