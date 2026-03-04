「信じられない」「18点も決めたのに」日本代表エースの３か月無得点に元オランダ代表FWが苦言「単純にクオリティの問題だ」
フェイエノールトの上田綺世は今シーズン、得点ランキング首位の18ゴールをマークしている。
だが、そのすべてを前半戦で挙げており、４発を叩き込んだ昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月間も得点から遠ざかっている。
62分までプレーした３月１日のトゥベンテ戦でも、チームが０−２で敗れたなか、不発に終わった。公式戦10試合連続のノーゴールだ。
そんな日本代表のエースストライカーについて苦言を呈したのが、元オランダ代表FWのヴィム・キーフト氏だ。
オランダメディア『VOETBAL PRIMEUR』によれば、「18ゴールも決めたのに、なぜこんなに多くの試合で無得点なんだ？ ゴールがない！時間がかかりすぎている。なぜかって？単純にクオリティの問題だ」と発言している。
「オランダリーグで12試合（実際には８試合）も得点がないのは、自信のなさも原因だと思う。自分のやるべきことをやれば、自然とゴールが生まれるという確信がないんだ。信じられないよ」
よもやの急失速に、疑問を感じずにはいられないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
