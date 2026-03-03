嵐の公式SNSが更新され、新曲「Five」のREC Teaserが公開された。

■嵐、新曲「Five」レコーディング風景に反響

公開された映像は、3月4日にリリースされるデジタルシングル「Five」のレコーディング風景を収めたティザー映像。スタジオでそれぞれがヘッドホンを装着し、真剣な表情でマイクに向かう姿が映し出されている。

白Tシャツに青系カーディガンを合わせた松本潤、ベージュのキャップに黒トップスの二宮和也、キャップからトップスまで黒でまとめた大野智、シンプルな黒トップスの相葉雅紀、白Tシャツにベージュのカーディガンを羽織った櫻井翔と、それぞれの個性が光るスタイルも印象的だ。真剣なまなざしからは、楽曲への熱量がひしひしと伝わってくる。

映像のラストには、大野をセンターにレコーディング中の5人の姿を並べたカットも。個々の声が重なり合う瞬間を予感させる構成となっている。

ファンからは「今が一番カッコいい」「大野くんセンターの5ショットは反則」「エモすぎる」「これは泣く」「嵐×ヘッドホンは大好物」といった声が寄せられ、新曲解禁にSNSは歓喜と感動の声であふれている。

