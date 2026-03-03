WBC公式Xが「2026年WBCのパワーランキング」を公開

WBC公式X（旧ツイッター）が発表したランキングに異論が続出している。公開された「2026年WBCのパワーランキング」では、前回大会優勝の日本が1位に。海外ファンからは「日本て、オオタニとヤマモト以外にそこまですごい選手って誰がいるの？」などの声が上がっている。

ランキングでは2位に“史上最強メンバー”を揃えた米国、3位に第3回大会で全勝優勝を成し遂げたドミニカ共和国と強豪が続く。さらに4位がベネズエラ、5位がメキシコとなった。

“3強”を巡っては「1 USA 2 DR 3 Japan」「本当のランキング 1.米国、2.ドミニカ共和国、3.日本」「正直、ドミニカ共和国の方が日本より上だよ」「日本がドミニカ共和国やアメリカより上ということはないね」「優勝はドミニカ共和国だよ」「優勝トロフィーはアメリカが持っていく」などの意見が。

また2日のオリックスとの強化試合に敗れただけに「エキシビションだから関係ないのは分かるけど、NPBのチームに負けたのにどうして日本を1位にするんだ？」「日本はオリックス・バファローズに負けたばかりだろ。怖くないよ」といった指摘もあった。（Full-Count編集部）