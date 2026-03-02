2月28日、歌手のAdoがYouTubeチャンネルを更新し、新曲のミュージックビデオを投稿した。動画内で“顔出し”する場面があり、SNSをざわつかせている。

発端となったのは、新曲『ビバリウム』のMV。Adoが2月26日に発売した自伝ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』をもとに作られた楽曲なのだが……。

「これまで、シルエットにとどめ、“顔出しNG”で知られるAdoさんですが、このMVで初めて素顔を公開したのです。歌唱中、横顔がアップになる場面もあり、黒髪のストレートヘアーや青いカラーコンタクトレンズが入った目元も映っています」（スポーツ紙記者）

黒髪ストレートヘアーの素顔を披露したAdoに関して、Xでは

《Adoさんめちゃくちゃ爆美女》

など、そのビジュアルを称賛する声も少なくない。しかし、一方で、

《adoさん顔出しちゃったのかー…別に綺麗だし美人だし可愛いけど、もっと取っておいた方が良かった気がする》

《Ado顔出し，気持ちはわかるが我慢して欲しかったなー》

といった困惑する声も聞かれているのだ。

Adoは2020年の楽曲『うっせぇわ』が大ヒットし、ブレイクを果たす。2023年には『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場したが、顔を出さないスタイルを貫いてきた。

「京都の東本願寺から中継で出演し、パフォーマンスもシルエットを使っていました。紅白でも顔を出さずに歌うことに関して、一部で疑問を抱く向きもありましたが、自分のスタイルを貫く姿勢が支持されていたのです。それだけに、今回のMVで顔を見せたことに戸惑うファンもいたようです」（芸能記者）

2024年7月の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）や2025年4月の『ニノさん』（日本テレビ系）など、近年はバラエティ番組に出る機会も増えていたAdo。ただ、顔出しの“予兆”も見られたという。

「これまで、バラエティ番組に出る際は、スタジオにAdoさんのイラストが描かれたモニターが置かれ、リモートで出演することが多かったです。ただ、2025年10月の『バナナサンド』（TBS系）では、本人が障子越しのシルエットで出演したため、顔出しが近いのではないかと見る向きもあったようです」（同前）

顔出しに疑問を抱く意見も、Adoにとっては“うっせぇわ”という思いなのか。