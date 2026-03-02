映画『ほどなく、お別れです』（公開中）公式Xで、Snow Manの目黒蓮と新木優子が並んだ“漆原夫婦”のメイキングムービーが投稿された。

【動画】目黒蓮と新木優子が部屋着のまま笑い合う『ほどなく、お別れです』メイキングムービーなど①②

■自然に会話している場面の撮影模様が公開

目黒と浜辺美波がW主演を務める本作。目黒は葬祭プランナー・漆原礼二を演じており、その妻・遥を新木が演じている。

公開されたのは、リビングで寄り添うスウェット姿の部屋着のふたりを撮影したメイキングムービー。リラックスした笑顔を浮かべるスチール撮影に続き、自然に会話しているシーンの撮影へ。

新木を指して微笑む目黒が、“表情を作っている”ことに思わず笑ってしまう新木。スタッフに指摘されて、目黒は「ここらへんをこういけば…」と身振り手振りを見せながらナチュラルな目線を確認。

スタッフに「その通りです」と言われ、目黒が「まじで喋ってるように見える」と笑うと、新木も「不思議だけど」とニッコリ。目黒が手を叩き、新木か首を傾げる様子を見せると、スタッフからは「あ、すごい。ノッてきた」「いいですね」と次々と絶賛が。

ピースする目黒に寄り添う新木のカットも収められた、ほっこりメイキングムービーになっている。

コメント欄には「お似合いのふたり」「温かい雰囲気が素敵」「幸せそうで癒される」「前髪おろしためめかわいい」「幸せなシーンに泣けてくる」などといったファンの声が続々と到着。

公式Xには、劇中で漆原夫妻が笑顔で手を振り合うシーンや、舞台挨拶の模様が収められた動画も公開されている。

■和気藹々とした現場の雰囲気を感じるメイキングムービー

■『ほどなく、お別れです』名シーン＆舞台挨拶