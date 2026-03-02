伊東純也が絶妙アシスト

ベルギー1部ヘンク所属の日本代表FW伊東純也が、上位プレーオフ進出を懸けた直接対決でアシストを記録して勝利に貢献した。

6位以上が優勝を争うプレーオフへ進出するリーグで、6位と7位の直接対決という大一番になったヘント戦。チームが2-0とリードした後半28分から出場の伊東は、気持ちのこもったタックルを見せるなど印象に残るプレーを見せていく。

そして、後半アディショナルタイム、カウンターに持ち前のスピードで一気に抜け出すと、逆サイドから並走する味方に丁寧なラストパスを通して勝利を決定づける3点目につなげた。この勝利でゲンクは順位を逆転して6位に浮上した。

ファンからも「全く衰えてない」「ラストパスが丁寧」「速すぎるな！」「すごい」「この爆走から優しいパス」「上手すぎる」「得意の形ですね」「マジで速い」「優しいラストパス」「お見事」「止められない」「衰え知らず」「このスピードがたまらない」「見ててワクワクするプレー！」と、さまざまコメントが寄せられている。

ヘントではMF伊藤敦樹とDF橋岡大樹がそろってスタメン出場するも、伊藤は後半11分、橋岡は後半38分に退いた。両チームが揃って6位以内に入る可能性は残るものの、基本的にはラスト一枠を最終節まで争う可能性が高いチーム同士だっただけに、ヘンクにとっては痛い敗戦になった。（FOOTBALL ZONE編集部）