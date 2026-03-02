今日2日(月)の関東は雲が広がり、夜は雨の降る所があるでしょう。日中は花粉が大量に飛散するので、マスクなどでしっかり対策をしてください。明日3日(火)は雨で、内陸部では雪が降りそうです。最高気温はヒトケタの所が多く、グッと寒くなります。体調管理にご注意ください。

今日2日(月) 曇り空でも花粉は大量飛散

今日2日(月)の関東は、気圧の谷や湿った空気の影響で、千葉県など一部で雨が降っています。雨はお昼頃までにやむ見込みですが、日中も南部を中心に雲に覆われる見込みです。次第に西から雨雲が近づき、夜は神奈川県の西部や多摩地方、秩父地方などで雨が降り出すでしょう。夜遅くには雪の降る所もありそうです。





関東では、スギ花粉の飛散がピークを迎えていて、曇り空でも花粉が大量に飛散する見込みです。マスクや眼鏡を着用し、花粉が付着しにくい、ツルツルした素材の上着を選ぶなど、対策を万全にしてお出かけください。最高気温は、昨日1日(日)より低く、15℃前後の所が多いでしょう。東京都心は14℃の予想で昨日1日(日)より5℃ほど低く、昼間でも少しヒンヤリするかもしれません。暖かくしてお出かけください。

明日3日(火) 広く雨で内陸部は雪の所も

明日3日(火)は、低気圧が本州の南岸を東へ進む見込みです。関東は広い範囲で雨が降るでしょう。冷たい空気が流れ込むため、神奈川県の西部や多摩地方、秩父地方など内陸部では雪が降り、群馬県や栃木県の山沿いでは積雪となる所がありそうです。夜遅くには、南部の平野部でも雪がまじるかもしれません。お帰りが遅くなる方は、足元に十分注意してください。



なお、低気圧の進むコースによって、雪の降る場所が変わる可能性があります。最新の気象情報をこまめに確認してください。

明日3日(火) 昼間は冬の寒さ

最高気温は、10℃に届かず、8℃前後にとどまるでしょう。東京都心と千葉は9℃、横浜は8℃、前橋は6℃の予想です。



日中は、気温がほぼ横ばいで、夜は朝より寒くなりそうです。いったん暖かくなった後の寒さは身体にこたえます。冬のコートにマフラーや手袋などで、暖かくして、体調を崩さないよう、お気をつけください。