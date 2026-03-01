＜介護拒否なら金返せ！＞マザコン旦那を完全制圧！義妹を呼び戻す作戦【第5話まんが：兄嫁の気持ち】
私はリコ（40代）。旦那のタカオミ（40代）は結婚当初マザコンでした。実家のそばに住みたいと言うし、頻繁に実家に帰るし。私も最初は旦那の意見を優先させていましたが、子どもが生まれてからは強くなったような気がします。「マザコンがすぎるんじゃない？」、「妹のアユミさんの方が可愛がられているのに、私たちがそこまでする必要がある？」そう言い続けていると、気まずくなったのかあまり実家に帰らないようになったのです。
旦那のタカオミはマザコンだと思います。「母が心配だ」とよく実家に帰りたそうにします。 「そんな暇があるなら子どもたちの面倒を見てよ、そんなマザコンと結婚して最悪」と怒っていたら最近はあまり帰らなくなりました。
旦那から義父の手術の付き添いに一緒にきてほしいと頼まれました。旦那の妹であるアユミさんは、子どもたちが留守番できないからという理由で来ないそうです。実の父親の手術にも帰ってこないなんてアユミさんは薄情だし、すべてのことを旦那に任せているのだと思うと、腹が立ちます。
義両親にお世話になっていないわけではありませんが、嫁姑とはなにかと相性が悪いもの。
長男である旦那の実家に付き従うなんて古い考えだし、旦那が実家に帰るときは1人で行かせていました。
義母にとってもその方が親子水入らずでいいと思うし。
旦那は子どもたちを連れていきますが、子どもたちも大きいからとくに行きたがるわけではないと思います。
けれど義父の手術があり、義母は精神的に弱ってきました。
このままだと旦那が「同居」なんて言い出すかもしれないと思い、私はアユミさんに対して手をうったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
