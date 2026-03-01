有機ELディスプレイを搭載した次期「MacBook Pro」のデザインと機能が詳しく報じられています。

ブルームバーグによれば、有機EL版MacBook Proには「iPhone」と同じ「ダイナミックアイランド」が搭載されるとのこと。ここには、フロントカメラと顔認証機能「Face ID」が設置され、使用中のアプリやMacの機能により表示が拡大されます。

有機EL版MacBook Proはタッチスクリーンを搭載し、「macOS」もタッチ操作に最適化されます。ユーザーは画面上の要素をタップでき、入力方法に応じてコントロールが変化します。たとえば、ユーザーがメニューバーの項目をタップすると、大きめのコントロールが表示されるのです。

さらに、ピンチ操作によるズームイン／ズームアウトや高速スクロールといった、iPadのような機能もサポートされます。

アップルは「Macにタッチ操作を導入しない」とずっと主張してきました。そんな考えを反映しているからか、有機EL版MacBook Proは「iPad」のような「タッチ優先」のデバイスにはならず、すべての機能においてタッチ操作とマウス操作がシームレスに使い分けられるようです。

有機EL版MacBook Proの今後の動向から目が離せません。

Source: ブルームバーグ via MacRumors

