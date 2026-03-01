この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】数字に強い経営者は勝ち組確定！利益をどう考えているかを徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「黒字社長の絶対つぶれない経営学」チャンネルの市ノ澤翔氏が、「【経営者必見】数字に強い経営者は勝ち組確定！利益をどう考えているかを徹底解説」と題した動画を公開した。市ノ澤氏は、数字に強い経営者になるための具体的な方法として、損益計算書の構造を深く理解し、利益をコントロールするための6つの手段を使いこなす重要性を説いた。



動画の中で市ノ澤氏は、数字に強くなるためには「利益を増やす手段の理解」と「反復練習による計算トレーニング」の2つのステップが必要だと定義する。まず基礎知識として、「固定費を減らす」「売上を増やす」「変動費率を下げる」「限界利益率を上げる」「固定費を増やして売上を増やす」「単価を上げる」という6つの手段を提示し、これらを「空で言える状態」にするよう求めた。



解説において特に強調されたのは、単なる売上増加ではなく「利益率」に着目する点だ。市ノ澤氏は「売上が増えれば利益も増えると思ったら大間違い」と断言し、値引きによる売上増は利益を圧迫するリスクがあると警告する。一方で、広告宣伝費や研究開発費などの「未来費用」として固定費を戦略的に増やし、それ以上の売上を獲得する手法や、コストをかけずに利益へ直結する「単価アップ（値上げ）」の重要性を説いた。特に固定費の削減や変動費率の低下には限界がある一方、単価アップや戦略的投資には限界がないため、成長企業ほど後者に注力すべきだという視点は示唆に富んでいる。



動画の後半では、売上30億円、変動費率20％の企業をモデルケースとし、各条件が変化した際に最終的な利益（経常利益）がどう変動するかを即座に計算する実践的なトレーニングを展開。「売上20％増で利益はいくら増えるか」「固定費10％増で売上10％増ならどうなるか」といった問いに対し、損益構造を頭に描きながら答えを導き出すプロセスを実演した。



市ノ澤氏は、「キャッシュリッチになりたければ数字に強い経営者になれ」という言葉で動画を締めくくった。毎月自社の数字を見ながら、どの手段を組み合わせれば利益を最大化できるかを考え続けることこそが、会社を成長させる唯一の道である。