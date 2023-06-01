マジョルカvsソシエダ スタメン発表
[2.28 ラ・リーガ第26節](ソン・モイス)
※26:30開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 レオ・ロマン
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 ヤン・ビルヒリ
FW 18 マテオ・ジョセフ
控え
GK 13 ルーカス・バリストロム
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 27 ダビド・ロペス
MF 6 アントニオ・サンチェス
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 20 パブロ・トーレ
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 15 ジト・ルブンボ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 30 J. Kalumba
監督
Gustavo Lionel Siviero
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 21 アルセン・ザハリャン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 18 カルロス・ソレール
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 41 Theo Folgado
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 31 ジョン・マルティン
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 15 パブロ・マリン
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 Wesley
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
