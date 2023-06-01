[2.28 ラ・リーガ第26節](ソン・モイス)

※26:30開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 1 レオ・ロマン

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 5 オマール・マスカレル

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 17 ヤン・ビルヒリ

FW 18 マテオ・ジョセフ

控え

GK 13 ルーカス・バリストロム

GK 25 イバン・クエジャル

DF 2 マテウ・モレイ

DF 3 トニ・ラト

DF 27 ダビド・ロペス

MF 6 アントニオ・サンチェス

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 20 パブロ・トーレ

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 15 ジト・ルブンボ

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 30 J. Kalumba

監督

Gustavo Lionel Siviero

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 21 アルセン・ザハリャン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 18 カルロス・ソレール

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 41 Theo Folgado

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 31 ジョン・マルティン

DF 38 ルケン・ベイティア

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

MF 15 パブロ・マリン

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 19 ジョン・カリカブル

FW 22 Wesley

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

