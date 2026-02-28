「日プ2」福田翔也、胸下ロングヘアで雰囲気ガラリ「別人級」「リアルハンコック」と話題沸騰
【モデルプレス＝2026/02/28】INIを輩出したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、「日プ2」）に参加していた福田翔也が2026年2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。ロングヘア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳「日プ2」参加者「別人級」ロングヘア姿
センターパートのヘアスタイルが印象的だった福田は2025年12月に、レッドカラーのロングヘア姿を公開し、話題を呼んでいた。そして今回、胸下までの長さの黒髪ロングヘアにイメージチェンジし、キレのあるダンス動画を投稿。「昨日はヨントンありがとう 沢山の人と話せて嬉しかったよ」とオンラインイベントを振り返った。この投稿を受け、ファンからは「リアルハンコック」と人気漫画「ONE PIECE」のキャラクター、ボア・ハンコックを彷彿とする声や「別人級」「美しすぎる」「印象変わっててびっくり」などの反響が上がっている。
福田は1997年9月12日生まれ。栃木県出身。コンテンポラリー、ジャズダンスのコンテストの全米大会で優勝経験があり、「日プ2」でもダンスにおいて確かな実力を発揮していた。同オーディションに脱落後、2022年にラッパーのKEN THE 390がプロデュースする7人組ボーイズグループ・Maison Bを結成。2025年5月20日に解散し、現在はソロで活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
