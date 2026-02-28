復活優勝した女子プロ3人のスイングを解説！好調のワケはココにアリ

若手の活躍が目覚ましい女子ツアーだが、今季はしばらくぶりの復活優勝者も多い！

努力を重ね、自身の“持ち味”を生かして再び栄光をつかんだスイングの強さを解説する。

最初は渡邉彩香選手のスイングから！

【渡邉彩香】フェースの開閉を抑えた強烈パワーフェード

アドレス～バックスイング

【Point】クラブヘッドが手元よりも高い位置にある（写真右）

アドレスでは、少しツマ先寄りに体重がかかっているように見えます。スイングプレーンがフラットになるのを避けるため、自然にこの構えになるのかもしれません。バックスイングを見るとフェースは背骨の角度と平行でスクエアですが、クラブヘッドは高い位置にある。トップポジションが高い位置にくるのが想像できます。

上半身と下半身の「捻転差」は少なく、体を丸ごと右に向けたようなバックスイング。この動きは力を出しやすいですし、体を痛めにくいのでアマチュアも参考にしたいポイントです。

トップ～切り返し

【Point】上半身と下半身がねじれすぎない（写真左）

トップでのクラブポジションは、昔の渡邉選手と比べて大きく変わりました。以前は背中の反りが強く、一見するとオーバースイングに見えていましたが、現在はそれが収まっている。ただ、顔が隠れるほど腕が上昇していることを見るに、スイングそのものを小さくしているのではなく、あくまでも体の姿勢をよくしたことによる変化でしょう。

切り返しでは下半身の踏み替えが素早く、一瞬で腰がターゲット方向へ開いていきます。肩は閉じているので、過度なアウトサイド・イン軌道にはなりません。

ダウンスイング～インパクト

【Point】フェースはすでにスクエア（写真左）

ハーフウェイダウンでフェースがスクエアになっています。ドローヒッターは、この段階でフェースがややオープン、閉じながらインパクトへ向かいます。しかし、渡邉選手はすでにスクエアなのでこれ以上は閉じない、むしろ開く方向に使っても大ケガにならないので、安心して振り抜くことができる。

インパクト直前では、右ヒジが曲がって、左腕と右腕の間にスペースができています。これはハンドファーストの形でインパクトできている証拠。「叩ける」と「つかまえすぎない」を両立したスイングです。

フォロースルー～フィニッシュ

フォローでもなお、フェースと背骨の角度は平行で、スクエアを維持しています。胸や腰も完全にターゲット方向を向き、クラブにかかる遠心力と引っ張り合う関係がきれいにできているので、ヘッドは最大限に加速している状態。

フィニッシュでの左足のめくれ具合と上体の開き具合から、しっかり左に振り切って「絶対にフックさせない」という意図も感じさせます。自身のいいところを残しながら弱点を消したスイングだからこそ、見事な復活優勝を果たせたのでしょう。

【神ワザPoint】

バックスイング（写真上）とダウンスイング（写真下）

フェース面の「スクエアキープ」が渡邉選手の武器。ダウンスイングでは体の回転によって腕とクラブに慣性がはたらき、フェースが開きやすい。そこを見事にスクエアにキープしているので、飛距離と方向性をどちらも向上させている。

続いては永峰咲希選手のスイングを紹介！

【永峰咲希】ブレずにボールをとらえるお手本的レベルアッパー！

アドレス～バックスイング

【Point】やや早めのコッキング動作（写真右）

とてもバランスのいい構えです。ドライバーにしては手元の位置がややハンドファーストに見えますが、フェース面はスタンスに対してスクエア。バックスイングでは最初に作った手首の角度があるおかげで、自然にコックが入った状態になってます。

同時に顔も少し右を向くので、それによって上体の回転がしやすくなり、深く捻転したバックスイングを可能にしています。細かいポイントですが、アマチュアもすぐに取り入れやすい動きだと思います。

トップ～切り返し

【Point】上半身と下半身のねじれが大きい（写真右）

トップでは体がよくねじられていて、腰のラインよりも肩のラインが深く回転しています。フェースはほぼ空を指しているので、ロフトが減り、フェースが閉じているシャットな状態です。

切り返しではお腹のあたりがすぐにターゲット方向へ向き、上体や腕は後方に遅れています。右ヒザの曲がりがやや大きいので、体の右側が左側より低くなる。体の軸が右へ傾くので、スイング軌道はアッパーになります。

インパクト

【Point】ボールよりも手前で最下点を迎えている（写真右）

インパクト直前ではヘッドが最下点を通過し、ゆるやかなアッパー軌道でボールにコンタクトしていきます。体は右に傾いていますが右ヒジが曲がった状態なので、クラブがまだ体のうしろ側にある。これはどちらかというと、クラブがスティープ（鋭角）に入る要素。

体の傾きと打ち消し合い、かなりレベル（水平）に近いアッパー軌道になるので、インパクト効率が高いです。

フォロースルー

フォローでは左ヒザが伸びていて、地面を蹴った力でインパクトからフォローにかけてクラブにかかる遠心力を最大化しています。手元を見ると、左手がよく見えません。これは、ストロンググリップの選手の典型的な特徴。もとからつかまりやすいグリップだからこそ腕のローテーションを減らし、フェースの変化量を少なくしているのです。

【神ワザPoint】

インパクトでの「叩ける形」も素晴らしいのですが、じつはさらにすごいのは「体のターン」と「タイミング」。つかまえやすいグリップなので、左へミスしない安心感がないと叩きにいきづらいが、永峰選手はインパクトで完全に体の左サイドが開いている。結果、インパクトが詰まらずに振り抜けるので、思わぬフックを消せる。

最後は柏原明日架選手のスイングを解説！

【柏原明日架】生粋のドロースイング 弱みを消した巧みなテクニカルスイング

アドレス～バックスイング

【Point】早い段階で手首をヒンジ（写真右）

前出の渡邉選手との身長差は1センチと、女子プロのなかでは背の高い選手。しかし、アドレスの印象は大きく異なります。柏原選手は前傾が深く手元が低いため、構えたときのシャフトプレーンはフラットになっている。

バックスイングでは早い段階でヒンジ動作が入り、フェースは閉じる方向に動く。ボールがつかまりやすいので、ダウンスイングでインサイド・アウト軌道に振っていく準備とも考えられます。

トップ～切り返し

【Point】トップはレイドオフ

ヘッドが手より低い位置に垂れている（写真左）

トップポジションはややレイドオフで、ヘッドが垂れた状態。切り返しで地面に向かって手元が動きはじめると、その反作用でヘッドが上昇します。もともと手首のヒンジを取り入れているためフェースは閉じており、アウトサイド・イン軌道になるとヒッカケが出てしまいます。

切り返し以降に側屈することでインサイド・アウト軌道の要素を追加し、そのリスクを解消している。アドレス時よりも前傾角度が浅くなり、上体が立って見えるのはそのためです。

ダウンスイング～インパクト

【Point】側屈が入り、クラブがオンプレーンで下りてくる（写真左）

インサイド・アウト軌道を意識すると、この段階で右腕よりも低い位置をシャフトが通ってしまうことがあり、プッシュアウトやチーピンといったミスを招きやすい。しかし、柏原選手の場合は腰の右側が高く維持されているため軸が倒れすぎず、クラブが過度なアンダーからは入りません。

インパクトでは体がターゲット方向へ向いていて、クラブが遅れてくるので右ヒジはやや曲がった形となります。

フォロースルー～フィニッシュ

ドローヒッターらしく、後方のこのアングルからグリップエンドが見えています。逆にフェードヒッターの場合は、手元がこの段階で体に隠れていることが多いです。フェースも背骨のラインに対してクロスしているので、やや閉じながらクラブを振り抜いているのがわかります。

フィニッシュでは少し体を起こし、腰への負担を軽減させているところもアマチュアに参考にしてほしいポイントです。

【神ワザPoint】

注目すべきは切り返し以降の動き。トップで垂れたクラブヘッドが切り返しで1度持ち上がるが、側屈とのちょうどいいバランスによって、理想的なスイングプレーンを保ってクラブが下りてくる。

いかがでしたか。3選手のスイングをぜひ参考にしてください！

渡邉彩香

●わたなべ・あやか／1993年生まれ、静岡県出身。172cm。名門・埼玉栄高校ゴルフ部出身。2012年にプロ転向後、通算6勝。2025年は「大東建託・いい部屋ネットレディス」で３年ぶりの優勝を果たす。「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」でも２位フィニッシュと、好調を維持。大東建託所属。

永峰咲希

●ながみね・さき／1995年生まれ、宮崎県出身。158cm。2014年プロ入り。2018年「フジサンケイレディス」で初優勝し、2020年には「日本女子プロ選手権」でメジャー初制覇。2025年は「資生堂・JALレディス」で5年ぶりとなる3勝目をあげ、実力と粘り強さを証明した。ニトリ所属。

柏原明日架

●かしわばら・あすか／1996年生まれ、宮崎県出身。171cm。7歳でゴルフをはじめ、アマチュア時代から頭角を表す。2014年にプロ転向し、19年に「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で初優勝、同年2勝目をあげる。2025年「NEC軽井沢72」で6年ぶりの3勝目。長身を活かしたダイナミックなスイングが武器。富士通所属。

解説＝アッキー永井

●ながい・あきふみ（永井研史）／1987年生まれ、神奈川県出身。“アッキー”の愛称で親しまれている人気コーチ。人体解剖学や物理学の視点を取り入れたわかりやすいレッスンに定評がある。

写真＝小林 司、渡辺義孝

撮影トーナメント＝Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント

※選手の成績やデータは10月11日現在