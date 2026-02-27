ラジオってやっぱりいい。アマダナが描くシンプル＆スタイリッシュな新クロックラジオ

ストリーミング全盛のいまでも、ラジオの存在感はむしろ高まっています。作業や家事をしながら気軽に楽しめる“ながら聴き”コンテンツとして、特に若い世代を中心に支持が拡大している状況です。アプリで手軽に聴くのも合理的ですが、あえて据え置き型で音と向き合う時間をつくるのも一つの選択肢でしょう。

そこで注目したいのが、amadanaから登場したワイドFM対応クロックラジオ。「RC20」（2万7500円）と「RC10」（1万6500円）の2モデルがラインナップされ、機能性とインテリア性を両立した設計が特徴です。時計表示を備えたコンパクトな筐体は、デスクやベッドサイドに自然に収まりつつ、空間の印象を整える存在感を放ちます。

▲「RC20」

横置きの「RC20」と縦置きの「RC10」に共通する仕様は、FMワイドバンド（76〜108MHz）への対応です。ワイドFM、いわゆるFM補完放送の受信エリア内であれば、AM番組もFM帯で受信可能。ノイズの少ないクリアな音質で楽しめます。

▲「RC10」

ラジオ機能に加え、時計（アラーム機能付き）と室温表示も搭載。いずれも視認性の高い7セグメントディスプレイで大きく表示されるため、ベッドサイドやデスク上でもひと目で確認できます。

情報表示をデザインの一部として成立させている点も特徴。実用機能を備えながら、インテリアのアクセントとしても機能します。

amadanaらしい天然木の筐体を採用した「RC20」は、229×125×119mmの横置きデザイン。木目を活かした外観が、デジタル表示とのコントラストを生み、プロダクトとしての完成度を高めています。

内部には2.5インチのフルレンジスピーカーを2基搭載。コンパクトなサイズながら、ステレオ再生による広がりのあるサウンドを実現しています。

機能面ではBluetoothを搭載。スマホやPCと接続すれば、ワイヤレススピーカーとしても使用できます。ラジオ専用機にとどまらず、日常的な音楽再生デバイスとして活用できる点は実用的です。

さらに、Micro SD（TFカード）、USBメモリー、AUX INにも対応。各入力ポート経由で外部音源を再生できます。アナログとデジタル双方の入力手段を備えており、設置環境や用途に合わせた柔軟な使い方が可能です。

天板にはQi規格のワイヤレス充電機能を搭載。対応スマホを置くだけで充電でき、デスクまわりのケーブルを減らせます。ラジオや音楽を再生しながら、そのまま充電できる点は実用的です。

電源は内蔵バッテリー式で、設置場所を選ばず持ち運びも可能。連続再生時間は約3〜4時間となっており、リビングから寝室への移動や、ちょっとしたアウトドアシーンにも対応できる仕様です。

メタル調の筐体を採用した「RC10」は、179×131×109mmの縦置きデザイン。直線的でシャープなフォルムが、よりモダンな印象を与えます。

横幅を抑えた設計のため、デスク上やベッドサイドなど限られたスペースにも収まりやすいサイズ感。時計表示を主役に据えた佇まいで、実用性とインテリア性を両立しています。

内部には3インチのフルレンジスピーカーを1基搭載。筐体サイズに対して余裕のあるユニット径を確保しており、単体スピーカーながら十分な音量と明瞭な音像を実現します。

Bluetoothは非搭載ですが、Micro SD（TFカード）、USBメモリー、AUX INに対応。各入力ポート経由で外部音源を再生できます。ワイヤレス機能を省いた分、構成はシンプル。ラジオと有線再生を中心に使いたい人に適した仕様です。

電源は「RC20」と同様に内蔵バッテリー式。連続再生時間は約3〜4時間です。コンセントに縛られず使えるため、設置場所の自由度は高め。

デスクやベッドサイドはもちろん、キッチンやガレージなどへ気軽に持ち運び可能。作業用BGMとしてラジオを流す、といった使い方にも適しています。

選局やボリューム調整にはあえてダイヤル式を採用。デジタル全盛の時代において、つまみを回しながら微妙な電波のポイントを探るというアナログ的な操作感を残しています。単なる受信機ではなく、触って楽しむプロダクトという位置づけです。

なお、「RC20」「RC10」ともに初回限定でJ-WAVEコラボモデルを用意。81.3MHzがプリセットされた特別仕様となっており、台数限定での展開です。デザイン性に加え、ラジオ文化そのものへのリスペクトも感じさせるモデルといえます。

