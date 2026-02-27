＜ユニクロにこんなにミニマムなアウターがあるとは＞流行のジャケットが2990円に値下げ中「値段とデザイン性が良い意味で釣り合わず、衝撃」「アレンジでカッコよく」「暖かい日が楽しみ」
今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は2月27日現在
”短丈”が流行継続中
今回、ご紹介したいのはズバリ「ジップアップショートジャケット」です。
毎シーズン、多種多彩なアウターが販売されるユニクロ。なかでも流行の”短丈”を取り入れつつのデザイン性の高さ、そしてお手軽な価格で話題の商品がこのジャケットなんです。
さっそく「ジップアップショートジャケット」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…
＜適度なハリ感があり、シルエットをキープできるコットン混素材＞
＜襟と袖口にはアクセントになるコーデュロイ。袖をまくった着こなしも楽しめる＞
＜さまざまなコーディネートに合わせやすいショート丈。洗い加工を施し、ヴィンテージ感ある印象＞
といった紹介が。
レビューに集まった声
続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。
「UNIQLOさん、侮ってました。UNIQLOにこんなにミニマムなアウターがあるとは知らず…他の商品を購入しに来店した際に見つけ、値段とデザイン性が良い意味で釣り合わず、衝撃を受けました」
「こういうデザインでここまでお買い得なものを見たことがなかった」
「短丈なのでワイドパンツなどボリュームのあるボトムとバランスがいい」
「寒い時はカーディガン１枚余裕で着れそうだったので、即決しました。暖かい日が楽しみです」
写真：ユニクロ公式ホームページより
「丈が短いので足が長く見える？かもしれない」
「缶バッチなどをつけて自分らしくアレンジするととてもカッコよくなりました」
「秋や春の季節の変わり目あたりにちょうど良さそう」
「娘が一目惚れして学校にも土日も毎日のように着ています。 パンツやスカート何にでも合わせやすいと喜んでいます」
などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。特に前回21年販売時に購入できなかった方が、今回の復刻で歓喜していた様子が分かります。
現在値下げ中
とにかく購入した方から賞賛の声多数。
そのユニクロの「ジップアップショートジャケット」は2月27日現在、2990円にプライスダウンして販売されています。
トレンドのジャケットが3千円以下ということで、これは絶対に見逃せない…。
カラーは＜ブラック＞＜ナチュラル＞＜ベージュ＞＜ネイビー＞の４色、サイズはXSから３XLまでの７種（オンライン限定を含む）。
まもなくやってくる春にしっかり活躍してくれそうなユニクロのジップアップショートジャケット。ぜひお得プライスで入手して、ワードローブに取り入れてみてくださいね。
＜出典・写真＞
・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより