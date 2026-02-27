にゃんこイラストで人気の「mofusand」から、フレーム型ワッフルの新作が登場します！

2026年2月10日より、全国のファミリーマートのチルドスイーツコーナーで販売される数量限定スイーツです。

見た目のかわいさとコレクション要素を両立した、コンビニスイーツの新しい楽しみ方になっています。

ファミリーマート「mofusand わっふれ〜む」

発売日：2026年2月10日（火）価格：250円（税込）販売場所：全国のファミリーマート約16,400店舗（一部店舗を除く）売場：チルドスイーツコーナー名称：洋生菓子

「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅのが手がける、もふもふのにゃんこたちを描いた人気シリーズです。

「わっふれ〜む」は、ワッフルの凹凸をフレームに見立てて高精細プリントをのせたチルドスイーツシリーズです。

今回の新作はmofusandの世界観をそのままスイーツに落とし込み、食べる楽しさと集める楽しさを一度に味わえる商品になっています。

ワッフルデザインと付属シールの仕様

味：カスタード味ワッフル絵柄：全10種（ランダム）シール：全12種からランダムで1枚付属シールサイズ：約50mm×約50mmワッフルサイズ：約縦65mm×横55mm（パッケージ除く）

生地はもちもち食感で、ワッフル表面のフレーム形状を活かしたプリントがしっかり映える設計です。

Visionで確認できる商品ビジュアルでは、アイスやマグカップ、自転車などをモチーフにしたにゃんこ柄が並び、スイーツ皿の上でも存在感があります。

パッケージはベージュと水色のチェック柄を基調に、mofusandらしいやわらかなトーンで統一されています。

中央のカップケーキに乗ったにゃんこイラストが目印です！

シールは正方形で保管しやすく、手帳やスマホケースに収まりやすいサイズ感になっています。

描きおろし1種を含む全12種構成で、開封ごとに違う絵柄に出会えるコレクション性も魅力です☆

数量限定で販売予定。

コンビニスイーツは味だけでなく、パッケージや付属アイテムの体験価値で選ばれる時代に入っています。

mofusand わっふれ〜むは、日常のおやつに“推しキャラを引く楽しみ”を足せる一品です。

【にゃんこ柄ワッフルがかわいい！

ファミリーマート「mofusand わっふれ〜む カスタード味シール1枚付き」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ファミリーマート mofusand わっふれ〜むの発売日はいつですか？

発売日は2026年2月10日（火）です。

Q. ファミリーマート mofusand わっふれ〜むの価格はいくらですか？

価格は250円（税込）です。

Q. ファミリーマート mofusand わっふれ〜むはどこで購入できますか？

販売場所は全国のファミリーマート約16,400店舗（一部店舗を除く）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post にゃんこ柄ワッフルがかわいい！ファミリーマート「mofusand わっふれ〜む カスタード味シール1枚付き」 appeared first on Dtimes.