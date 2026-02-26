ときのそら、活動8周年アニバーサリーライブ『Starry Bl∞min’』が映像作品化
ときのそらが、昨年2025年10月に開催した、＜8th Anniversary Party 「Starry Bl∞min’」＞のLive Blu-rayを4月22日に発売することが発表された。
＜8th Anniversary Party 「Starry Bl∞min’」＞は、2024年4月の6周年アニバーサリーライブから1年半ぶりに開催されチケットも即日完売したプレミアムな公演。ときのそらのこれまでの軌跡と、”8年目の今”が余すことなく歌とダンスで表現され、ときのそらの変わらない魅力と止まらない進化を感じさせる2日間となった。
初回限定盤はライブ映像だけでなく、2日間で披露した全曲のライブ音源CDやオリジナルフォトブックレットが付属するスペシャル仕様となっている。
さらに、本人描き下ろしのイラストを使用したトレカがもらえる早期予約キャンペーンの詳細やチェーン別特典、そして購入者イベントについての情報も明らかとなった。特典の詳細やイベントへの参加方法はビクターエンタテインメント ときのそらアーティストページにてチェックしてほしい。
ときのそらは、今年2026年11月7日(土)に自身史上最大規模となるぴあアリーナMMでのライブを控えている。
■Live Blu-ray『ときのそら 8th Anniversary Party 「Starry Bl∞min’」』
2026.4.22 Release
購入 https://www.jvcmusic.co.jp/tokinosora/2528/buy/
【初回限定盤(Blu-ray+2CD)】 VIZL-2528 / ￥10,890(税込)
☆初回限定盤特典
・三方背トールケース仕様
・オリジナルフォトブックレット封入
・ライブ音源CD(2枚組)付属
DISC1にDAY1、DISC2にDAY2のライブ音源を収録（曲目はBlu-rayと同じ)
【通常盤(Blu-ray)】 VIXL-517 / ￥8,250(税込)
＜Blu-ray収録内容＞※初回限定盤、通常盤共通
DAY1
01.Swallow Tail
02.Diva
03.∞超スーパー無限インフィニティ∞
04.おかえりなさい
05.I T8KE ME
06.Fallin’ Rollin’ Coaster
07.Chu-Chu-Lu - utumiyqcom & HASEBE EBI Remix
08.バチャリアラブ feat.涼海すう&籾山ひめりfrom 高嶺のなでしこ
09.Step and Go!!
10.ラッキーセブンスホイッスル
11.エゴナデ・ラビリンス
12.エレクトリカル・サーフィン
13.スタースタースタート
14.フレーフレーLOVE
15.好き、泣いちゃいそうだ
16.ピッとして！マーマレード
DAY2
01.デジタリックリリック
02.そらを超えて
03.スタースタースタート
04.Dancing Reed
05.未練レコード
06.アマテラテラス
07.羽を手にして - KO3 Remix
08.∞超スーパー無限インフィニティ∞
09.ポラリスソラリス
10.Swallow Tail
11.ゆっくり走れば風は吹く
12.夢色アスタリスク(Dreaming! ver.)
13.ユメゾラ☆ファンファーレ
14.はじまりは一直線
15.ラッキーセブンスホイッスル
16.Dream☆Story
早期予約キャンペーン
キャンペーン期間中に対象店舗にてLive Blu-ray『ときのそら 8th Anniversary Party「Starry Bl∞min’」』をご予約いただいた方に、“ときのそら 描き下ろしイラストトレカ”をプレゼントいたします。
キャンペーン期間：2026年2月26日(木)19:00〜3月15日(日) 23:59
予約特典：ときのそら 描き下ろしイラストトレカ
対象店舗：◆ゲーマーズ 全国各店 / ゲーマーズオンライン ◆アニメイト 全国各店 / アニメイト通販
◆タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン ◆HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online
◆ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）◆Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
◆ソフマップ・アニメガ ◆ビクターオンラインストア ◆Amazon.co.jp ◆楽天ブックス ◆セブンネットショッピング
チェーン別先着購入特典
下記対象ショップ・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、特典をプレゼント
▶︎ゲーマーズ全国各店 / ゲーマーズオンライン
描き下ろしミニキャライラスト 〈A〉
缶バッジ（56mm）＋アクリルキーホルダー（7cm×7cm予定）
▶︎アニメイト全国各店 / アニメイト通販
描き下ろしミニキャライラスト 〈B〉
缶バッジ（56mm）
▶︎楽天ブックス
描き下ろしミニキャライラスト 〈C〉
缶バッジ（56mm）＋アクリルキーホルダー（5cm×5cm）
▶︎セブンネットショッピング
描き下ろしミニキャライラスト 〈D〉
缶バッジ（56mm）＋ステッカー
▶︎ビクターオンラインストア
描き下ろしミニキャライラスト 〈E〉
缶バッジ（56mm）
▶︎タワーレコード全国各店 / タワーレコードオンライン
▶︎HMV全国各店 / HMV&BOOKS online
▶︎ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）
▶︎Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
▶︎ソフマップ・アニメガ
オリジナルジャケットステッカー
▶︎Amazon.co.jp
ビジュアルシート
★描き下ろしミニキャラ イラストレーター：くるみつ
■＜発売記念イベント＞
☆インターネットサイン会
対象期間内にVICTOR ONLINE STOREにて、対象商品を専用カートよりご予約された方に抽選で、
A賞：「ときのそら直筆サイン入りオリジナルポストカード」 (お名前(ニックネーム)・サイン入り・抽選で50名様）
B賞：「オリジナルポストカード」 (サイン等なし)
のいずれかを、商品と一緒にお届けいたします。サインを書いている様子はYouTube Liveにて生配信、またはアーカイブ配信でご覧頂くことができ、当日本人からお名前が呼ばれた方がA賞ご当選となります。
開催日時：2026年3月20日(金・祝) 20:00〜
受付店舗：ビクターオンラインストア
注文受付期間：2026年2月26日(木)19:00〜3月15日(日)23:59
※コンビニ支払いご利用の場合は、3月13日(金)18:00まで
※ときのそらYouTubeチャンネルにて生配信いたします。
応募方法やイベント内容については、下記サイトよりご確認ください。
販売サイトURL：https://victor-store.jp/special/tokinosora202603
☆オンラインお話し会
開催日程：2026年4月29日(水・祝)14:00〜
※イベントはWeb会議サービス”Zoom”を使用いたします。
イベント対象商品販売期間：2026年2月26日(木)19:00〜4月12日(日)23:59
応募締切：2026年4月19日(日)23:59
応募方法やイベント内容については、下記サイトよりご確認ください。
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026407/166.html
☆スペシャルトークイベント＆バーチャル特典お渡し会
イベント日程：2026年5月30日(土)13:30集合 / 14:00スタート
会場：秋葉原ラジオ会館
応募券配布(抽選)：ゲーマーズ全店、ゲーマーズオンラインショップ
応募締切：2026年5月17日(日)23:59
応募方法やイベント内容については、下記サイトよりご確認ください。
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026407/167.html
◆ビクターエンタテインメント ときのそら アーティストページ
◆YouTube “SoraCh. ときのそらチャンネル”