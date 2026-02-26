鈴木紗理奈「たまには少し丁寧な朝」“売り物級”苺のカルパッチョ披露「凄すぎ」「ビジュが美しい」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの鈴木紗理奈が2月25日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を披露し、話題となっている。
【写真】48歳ママタレ「売り物レベル」苺を花のように並べたカルパッチョ
鈴木は「今朝は苺のカルパッチョ」とつづり、写真を投稿。スライスした苺をお皿の上に花のように並べた鈴木は「カットの仕方と盛り付けだけで気分上げ」と記した。「リオトが食べるとなると張り切る料理も自分だけの時はほぼなんでもよくて、スーパーズボラなぶっ込み鍋か納豆ご飯」と普段の様子を明かす場面も。「この5ヶ月ずっと忙しかったので、たまには少し丁寧な朝で パワーチャージ」と気合を入れている。
この投稿に「旬のもので美味しそう」「ビジュが美しい」「凄すぎる」「売り物レベル」「丁寧で元気が出そう」「栄養補給に最適」などと反響が寄せられている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
