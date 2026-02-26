若林正恭（オードリー）が異常気象による”食料危機の克服”を目指す技術の裏側に迫る！：インダストリー7．0
異常気象による食料危機の克服を目指す技術の裏側と、開発に懸ける起業家たちの情熱を、スタジオトークとVTRを通じて詳細に描く。
今回は、気候変動に伴う食料の供給不全と価格高騰という喫緊の課題に対し、AIを活用した自動受粉ロボットで立ち向かう東大発スタートアップ「ハーベストX」を取り上げる。ハーベストXは、従来ハチが担っていた受粉プロセスをロボットで代替することで、植物工場におけるイチゴの完全自動栽培と安定生産を可能にするシステムを構築し、既に菓子メーカーなどへの外販も開始している。
出演者
MC：若林正恭（オードリー）
ゲスト：市川友貴、佐々木誠幸（ハーベストX）
解説：石山洸（AIサービス開発企業「エクサウィザーズ」元社長）
ナレーター：大塚明夫
