マクドナルドから、春の風物詩としてお馴染みの「てりたまファミリー」が期間限定で2026年も登場。

発売から30周年を迎える「てりたまバーガー」と定番人気の「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」に加え、2026年は「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして復活登場するほか、「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃」も新たに登場します☆

マクドナルド「てりたまファミリー」2026

発売日：2026年3月4日（水）

販売店舗：全国 のマクドナルド店舗(一部店舗を除く )

1996年の初登場以来、”春と言えば…”と愛され続け、2026年で30周年を迎える期間限定メニュー「てりたまバーガー」

初の日本限定バーガー「てりやきマックバーガー」を進化させるべく、様々な具材で施策を重ねた結果、いちばん相性が良かった具材が“たまご”だったことで「てりたまバーガー」が誕生しました。

そんな春の定番「てりたまバーガー」や、とろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」に加え、てりたま30周年を記念して、2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」の味わいがパワーアップし、3年ぶりに復活！

さらに、朝マックでもてりたまの味わいが楽しめる「てりたまマフィン」が2026年も登場するほか、春気分を味わえる味わいと色合いの炭酸ドリンク「マックフィズ とちおとめ白桃」と、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート とちおとめ白桃」も登場します☆

また、2026年の“てりたまファミリー”は、てりたま30周年を記念し、わくわくが続く“特別な春”をお届け。

3月3日には春スイーツの新メニュー情報を、3月18日にはてりたまファミリーの新バーガー情報をお届け予定です☆

てりたまバーガー

価格：単品 440円〜(税込)〜／バリューセット 740円(税込)〜

販売期間：2026年3月4日（水）〜4月中旬（予定）

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

毎年春の定番メニューとして愛され続け、2026年で30周年を迎える「てりたまバーガー」

旨みに富んだポークパティに、しょうがとリンゴ、隠し味としてにんにくの風味を加えたてりやきソースを絡めています。

たまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒に、香ばしいゴマ付きバンズでサンドした、期間限定の春だけに味わえる一品です。

チーズてりたま

価格：単品 470円〜(税込)〜／バリューセット 770円(税込)〜

販売期間：2026年3月4日（水）〜4月中旬（予定）

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

「てりたまバーガー」にとろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」

ポークパティにしょうがとリンゴ、隠し味としてにんにくの風味を加えたてりやきソースを絡め、たまご、シャキシャキレタス、クリーミーなチェダーチーズ、スイートレモンソースと一緒に、香ばしいゴマ付きバンズでサンドしています。

甘辛いてりやきソースとたまご、とろけたチーズが織りなす絶妙なバランスが食欲をそそるバーガーです。

瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま

価格：単品 510円(税込)〜／バリューセット 810円(税込)〜

販売期間：2026年3月4日（水）〜3月下旬（予定）

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアルして復活！

瀬戸内産レモンを細かく刻み、たまごや玉ねぎ、ピクルスと合わせた具材感たっぷりのタルタルソースに、2026年はレモン果汁も加えレモンのジューシーさと爽やかさがさらにアップしました。

甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、丁寧に焼き上げたベーコン、さらに爽やかになったレモンタルタルソースが相性抜群の、やみつきになるメニューです。

＜朝マック＞てりたまマフィン

価格：単品 420円(税込)〜／バリューセット 620円(税込)〜／コンビ 480円(税込)〜

販売期間：2026年3月4日（水）〜4月中旬（予定）

販売時間：開店〜午前10時30分まで（24時間営業店舗では午前5時00分から）

毎年春の定番商品として 30年間愛され続けている「てりたまバーガー」の味を朝マックでも楽しめる「てりたまマフィン」

風味豊かなソーセージパティに甘辛いてりやきソースを絡め、たまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒にイングリッシュマフィンで挟んだ、朝だけに味わえる一品です。

マックフィズ とちおとめ白桃

価格：単品 300円(税込)〜／バリューセット価格+50円(税込)

販売期間：2026年3月4日（水）〜3月下旬（予定）

販売時間：開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

春をイメージしたピンク色の見た目も華やかな「マックフィズ とちおとめ白桃」

もものジューシーな甘みと、とちおとめの芳醇な香りが広がるフルーティーな炭酸ドリンクです。

※とちおとめ果汁、もも果汁あわせて1%使用

マックフロート とちおとめ白桃

価格：単品 380円(税込)〜／バリューセット価格+70円(税込)

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前1時00分まで）

「マックフィズ とちおとめ白桃」に、コクがあり、なめらかなソフトクリームをトッピングしたマックフロート。

桃色のグラデーションが華やかな、フォトジェニックなデザートドリンクです。

※とちおとめ果汁、もも果汁あわせて1%使用

新TVCM「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」篇

放映開始日：2026年3月3日（火）

放送エリア：全国（一部エリアを除く）

“てりたまファミリー”の発売に合わせ、宮粼あおいさんが出演する新TVCMを放映。

2026年も80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」が使用されます。

エレベーター内で鼻歌を歌い、何かを心待ちにする宮粼あおいさん。

そこにばったり遭遇した後輩役の青木柚さんが、春らしい装いの宮粼さんに「先輩なんか…春っすね」と声をかけます。

「瀬戸…内…」に今から会いに行くと意味ありげに伝え、驚く青木さんを横目にマクドナルドに向かう宮粼さん。

満開の桜の下で、さらにおいしくなって帰ってきた「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」との再会を楽しむ様子を描いています。

2026年に誕生から30周年を迎える「てりたまバーガー」が主役の、わくわく続く“特別な春“第1弾。

マクドナルドの「てりたまファミリー」全6種は、2026年3月4日より販売開始です☆

