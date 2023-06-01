サムスン電子ジャパンは、最新のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy S26+」を発表した。価格は16万9920円～、3月12日に発売される。

日本では、2021年発売の「Galaxy S21+」以来となる「Samsung Galaxy S26+」。大きさは約158×76×7.3mm、重さは約190g。6.7インチのDynamic AMOLED 2X有機ELディスプレイを搭載する。

Galaxy S26とGalaxy S26+

プロンプトで編集できる「フォトアシスト」

「Galaxy S26」シリーズでは、Galaxy AIによる写真編集機能「フォトアシスト」が進化。

従来は「AIスケッチ」として手描きイラストを生成する仕組みだったが、最新の「フォトアシスト」ではテキストのプロンプト入力に対応する。たとえば昼間に撮影した写真に「背景を夜にして」と入力するだけで、空だけでなく川面の反射まで含め、夜景のような仕上がりへ編集できる。

これまでは編集後に保存か破棄を選ぶ仕様だったが、続けて編集できるようになった。履歴機能にも対応し、複数回の加工後でも任意の段階まで即座に戻せる。

さらに画像合成にも対応。人物写真に服の画像を指定し「この洋服を着せて」と入力すると、その服を着用しているかのような画像を生成できる。

汎用性がさらに高くなった「クリエイティブスタジオ」

「クリエイティブスタジオ」では、ステッカーやメッセージカード、壁紙の作成に対応する。

ステッカーは写真などから生成可能。加えて、作成したステッカーをまとめてステッカーパックとして出力できるようになった。感情表現などをテーマに十数枚を一括生成できる。

作成したステッカーはキーボードから呼び出せるため、メッセージアプリなどでそのまま利用可能。

主なスペック

大きさは約158×76×7.3mm、重さは約190g。バッテリー容量は4900mAh。アウトカメラは約5000万画素の広角、約1000万画素の望遠、約1200万画素の超広角による3眼構成。インカメラは約1200万画素。

カラーは「Galaxy S26」シリーズ共通で、コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルーの4色。さらにSamsung.com、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka限定のシルバーシャドウとピンクゴールドを加えた、全6色をラインアップする。

価格は12GB＋256GBモデルが16万9920円、12GB＋512GBモデルが19万6900円。

Samsung.comでは「Galaxy S26+」の発売を記念したキャンペーンが開催される。3月12日8時59分までに予約購入すると、1万円のキャッシュバックが受けられる。また同期間中、対象のイヤホンやタブレット、Watch、アクセサリーを同時購入すると最大30％割引となる。

3月12日以降は購入キャンペーンとして、Galaxy Buds4シリーズを同時購入すると、Buds4シリーズが10％割引となる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約158×76×7.3mm 重さ 約190g ディスプレイ 約6.7インチ（3120×1440） チップセット Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy バッテリー容量 4900mAh アウトカメラ 約1200万画素超広角、約5000万画素広角、約1000万画素望遠 インカメラ 約1200万画素 OS Android 16 メモリー／ストレージ 12GB＋256GB、12GB＋512GB Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Ver.6.0 防水／防塵 防水（IPX5／IPX8）／防塵（IP6X） FeliCa 対応