外国証券 先物取引高情報まとめ（2月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 19800( 17098)
6月限 1596( 46)
TOPIX先物 3月限 21483( 20948)
日経225ミニ 3月限 218045( 218045)
4月限 6082( 4082)
5月限 1103( 103)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14435( 12007)
6月限 883( 333)
TOPIX先物 3月限 27330( 23480)
6月限 12( 12)
日経225ミニ 3月限 131638( 131638)
4月限 5838( 4338)
5月限 99( 99)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5017( 1896)
6月限 1600( 0)
TOPIX先物 3月限 997( 989)
日経225ミニ 3月限 10419( 10419)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4573( 2197)
6月限 804( 4)
TOPIX先物 3月限 23375( 3674)
日経225ミニ 3月限 4864( 4796)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5287( 3748)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 7250( 5778)
日経225ミニ 3月限 11010( 11010)
4月限 49( 49)
5月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2508( 2428)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 4473( 4473)
日経225ミニ 3月限 6598( 6540)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6888( 6692)
6月限 23( 23)
TOPIX先物 3月限 10752( 9879)
日経225ミニ 3月限 73632( 73632)
4月限 2296( 2296)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 505( 0)
6月限 300( 0)
TOPIX先物 3月限 874( 764)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 892( 0)
TOPIX先物 3月限 2450( 1812)
日経225ミニ 4月限 3500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1000( 0)
6月限 1000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 342( 342)
6月限 512( 12)
TOPIX先物 3月限 810( 810)
日経225ミニ 4月限 107( 107)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
