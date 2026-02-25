　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 19800(　 17098)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1596(　　　46)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21483(　 20948)
日経225ミニ　 　 3月限　　　218045(　218045)
　　　　　 　 　 4月限　　　　6082(　　4082)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1103(　　 103)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 14435(　 12007)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 883(　　 333)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 27330(　 23480)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 3月限　　　131638(　131638)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5838(　　4338)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　99(　　　99)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5017(　　1896)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1600(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 997(　　 989)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10419(　 10419)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4573(　　2197)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 804(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 23375(　　3674)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4864(　　4796)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5287(　　3748)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7250(　　5778)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 11010(　 11010)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2508(　　2428)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4473(　　4473)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6598(　　6540)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6888(　　6692)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10752(　　9879)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 73632(　 73632)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2296(　　2296)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 505(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 874(　　 764)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 892(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2450(　　1812)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3500(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 342(　　 342)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 512(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 810(　　 810)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 107(　　 107)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース