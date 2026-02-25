　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万7625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万7750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
シティグループ証券　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 228(　 228)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 101(　 101)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　78(　　78)
ソシエテジェネラル証券　　　　　55(　　55)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　35(　　21)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
シティグループ証券　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 144(　 144)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　31(　　31)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　22(　　22)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース