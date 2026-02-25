「日経225オプション」3月限プット手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
シティグループ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 228( 228)
モルガンMUFG証券 101( 101)
BNPパリバ証券 78( 78)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
SBI証券 35( 21)
ビーオブエー証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
JPモルガン証券 9( 9)
岩井コスモ証券 8( 8)
シティグループ証券 5( 5)
楽天証券 7( 5)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
インタラクティブ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 144( 144)
モルガンMUFG証券 100( 100)
BNPパリバ証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
松井証券 7( 7)
SBI証券 10( 4)
楽天証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 22( 22)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
