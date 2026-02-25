円売り優勢、ドル円とともにクロス円も高値伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、円売りが優勢。ドル円とともにクロス円も高値を伸ばしている。この日の日銀人事案でハト派もしくはリフレ派とみられる２委員が指名されたことが背景。ドル円は156.15レベル、ユーロ円は184.15レベル、ポンド円は211.06レベルまでそれぞれ本日の高値を伸ばしている。



USD/JPY 156.13 EUR/JPY 184.14 GBP/JPY 211.01



※政府は国会同意人事案を衆参両院に提示

日銀委員候補に中央大名誉教授の浅田統一郎氏、青学大教授の佐藤綾野氏を指名

※佐藤氏は23年に円安メリット強調・緩和策維持の重要性訴えた（当時1ドル約130円）

※浅田氏は16年に「事実上のヘリマネ進めるべき」23年に「積極財政と金融緩和が重要」

