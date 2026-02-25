吉本新喜劇所属のお笑いタレント・森田まりこ（45）が24日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”のモノマネ風自撮りを投稿した。



【写真】顔の角度も計算済みwww三浦璃来のモノマネを披露する森田

森田に関しては、ネット上でたびたび三浦璃来に似ているという声が上がっていた。森田は今月19日には、相方の松浦真也とともにりくりゅう風のポーズをとる姿をインスタグラムに投稿。同20日には解説者で元フィギュアスケーターの高橋成美さんのモノマネも披露していた。



森田は24日に「日本選手団の皆様たくさんの感動をありがとうございました 何度も涙が出ました」と投稿。「そして、りくりゅうのお二人 美しく、神々しかったです ありがとうございました」として、改めて三浦璃来風のメイクを施し、アップ気味の自撮り写真を添えた。ハッシュタグには「#りくりゅうペア#思い出し泣き」と記した。



ネット上でも「めちゃくちゃ似てます～」「わぁ！りくさん見て誰かに似てると思ってた！！答えがここにありました！」「龍は誰がやるんやろ？」と絶賛のコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）