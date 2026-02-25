イラストレーターのくまのみつさんの漫画「行列」がインスタグラムで1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

ある冬の日、新しくオープンするパン屋さんの前で、メロンパンを買うために行列に並んでいるカッパくんを見つけたくまくん。くまくんも一緒に並ぶことにしたのですが…という内容で、読者からは「2人の温かい関係性に泣けちゃう」「この後、無事にメロンパンを買えたのかな？」などの声が上がっています。

凍える体に届いた、小さなあたたかさ

くまのみつさんは、インスタグラムで作品を発表しています。くまのみつさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「行列」を描いたきっかけを教えてください。

くまのみつさん「これを描いたのは冬だったのですが、その日はとても寒かったんです。少し自分のテンションが下がっていたので、せめて気持ちが温かくなるような話を考えよう、と思ったのがきっかけです。すると、はやりのシールを買う行列の動画が目に入り、『寒い中で並んでいると大変だよな』『こんなときはどんなことが起こってほしいかな？』などと、連想ゲームのように考えながら構成を考えました」

Q.初めて作品を読む読者の皆さんに向けて、今回の作品に登場しているキャラクターの紹介をお願いします。

くまのみつさん「カッパくんは、小さくて少し気弱なカッパです。くまくんはカッパくんの仲のいい友達で、大人しいけれどカッパくんをいつも助けたり、寄り添ったりできる優しい子です」

Q.くまのさんから見て、2人の関係をどのように感じますか。

くまのみつさん「ほほ笑ましいというか、うらやましいというか。一緒にいて安心できる関係性は、自分もとても憧れているので、それをこの2人に投影して描いています」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

くまのみつさん「漫画は小学校低学年の頃から描いていました。あまり明るい性格ではなかったので、学校でも家でも黙々と1人で空想の世界に浸っていたのですが、楽しい時間でした。今は、『ギスギスした毎日にちょっとほっこりできるような漫画』を目指して作品を描き、SNSに投稿しています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

くまのみつさん「2025年はほとんど漫画を描けなかったのですが、2026年はまた少しずつ漫画を描く頻度を増やしていきたいです。また、LINEスタンプも好きで制作しているのですが、今後はその種類も少しずつ増やしていきたいなと思っています」

Q.漫画「行列」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

くまのみつさん「『ほっこりしました』『新しい形の半分こですね』など、温かいコメントをいただきました。また、『メロンパン、無事に買えたかな』と気になっていらっしゃる方々もいました」

Q.気になりますね。この後、カッパくんはメロンパンを買えたのでしょうか。

くまのみつさん「私のインスタグラムに続編があります。よかったらのぞきに来てみてください。カッパくんのメロンパンに対する思いも垣間見えます！」