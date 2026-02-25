「現役アイドル最強ボディ」南みゆかが魅せる大人の色香。2年ぶり写真集で見せた“過去最高”の衝撃

「現役アイドル最強ボディ」で人気の逸材が、20歳を迎えて挑んだ「オトナのセクシー」『南みゆか2nd写真集 à la mode』、小学館より4月10日発売決定！

『南みゆか2nd写真集 à la mode』カバー画像 ⒸSHOGAKUKAN

「現役アイドル最強ボディ」と称される圧倒的な存在感。今年2月に新グループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」で再始動した南みゆかが、2年ぶりとなる写真集『à la mode（アラモード）』を2026年4月10日に小学館から発売する。

撮影の舞台はインドネシア・バリ島。高級ホテルでの優雅なビスチェ姿から、太陽の下で弾けるニットビキニまで、多彩な表情を披露した。ビーチでは乗馬を楽しみ、そのまま海へ飛び込むなど、彼女らしい天真爛漫な姿を凝縮している。

南みゆか 撮影：LUCKMAN

南みゆか 撮影：LUCKMAN

一方、夜のベッドでは赤いランジェリーを纏い、妖艶な表情で魅了。プライベートプールでは、自らビキニのブラを脱ぎ、ショーツの紐に手をかける大胆な仕草も見せた。さらに今作では、白のカットソー越しにバストトップを強調する限界表現にも挑戦。フラワーバスでの入浴やシャワーでの濡れ透けシーンなど、計10着の衣装でキュートかつヘルシーな肉体美を刻んでいる。

南みゆか 撮影：LUCKMAN

あどけなさが残る18歳の前作から一転。昨年10月に20歳を迎え、一皮むけた「オトナのみゆか」が詰まった一冊だ。タイトルの通り、最新かつ最旬の彼女を堪能してほしい。

南みゆか 撮影：LUCKMAN

南みゆか 撮影：LUCKMAN

南みゆかさんコメント

20歳という節目を迎えた今作は、これまで以上に大胆で攻めたショットが詰まった一冊になりました。正直、これまでの撮影の中で一番ドキドキして、緊張もしました。でもその分、ここでしか見られない、今だからこそ見せられる南みゆかをしっかりと収めることができたと思っています。たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです。ぜひ、楽しみにしていてください。

南みゆか 撮影：LUCKMAN

【プロフィール】

南みゆか（みなみ・みゆか）

2005 年10月10日生まれ、三重県出身

身長164cm B90 W59 H92

2021年にアイドルグループ「ＯＳ☆Ｋ」のメンバーとして活動開始。同年11月にグラビアデビューを果たすと、漫画誌・週刊誌の表紙を全国で計18回飾り、「現役アイドル最強ボディ」と称され注目を集める。23年より活動していた選抜ユニット「O2」を 25年11月24日に卒業し、今年2月6日、新グループ「Sophià la Mode」の一員としてデビュー。24年7月に発売したファースト写真集『南風』は即日重版のヒットを記録した。



公式 X：@sophia_miyuka

公式 Instagram：@sophia_miyuka

公式TikTok：@sophia_miyuka

イベント情報

『南みゆか 2nd写真集 à la mode』の発売を記念したお渡し握手会を東京と名古屋で開催！

【東京】

日時：2026年4月11 日（土）13:00～

場所：日販本社オチャノバ（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング 7F）

【名古屋】

日時：2026年4月12日（日）13:00～

場所：ジュンク堂書店名古屋店（名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1F）