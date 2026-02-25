『スター・ウォーズ』新オーディオブックの日本語版が配信開始 ─ ハイ・リパブリック時代描く2タイトル

『スター・ウォーズ』オリジナルオーディオブック作品の日本語版新タイトルが、2026年2月25日よりAmazon オーディブルにて配信開始となった。

スカイウォーカー・サーガより約200年前、銀河共和国とジェダイ・オーダーが最盛期を迎えた“光の時代”を舞台に描かれる「ハイ・リパブリック」シリーズより、『スター・ウォーズ：ハイ・リパブリック：シード・オブ・スターライト』と『スター・ウォーズ：ハイ・リパブリック：ホーンテッド・スターライト』の2作品が登場だ。対象年齢は9～12歳。

スター・ウォーズ：ハイ・リパブリック：シード・オブ・スターライト

海の惑星エイラムで、人々が行方不明になる事件が続く。ジェダイとしては、ジェダイ・マスター１人とパダワン３人を調査に向かわせるしかなかった。到着した一行は、想像をはるかに超える事態が迫っていることにすぐ気づく。深海に墜落したスターライト・ビーコンから恐ろしい脅威が現れ、誰一人として安全ではなくなる。ジェダイでさえも…。

スター・ウォーズ：ハイ・リパブリック：ホーンテッド・スターライト

海の惑星エイラムに駐留しているジェダイたちが、地元の人々を脅威から解放したかに見えた数日後、謎の植物が街を覆い始める。海に沈んだスターライト・ビーコンの残骸と繋がりがあると考えたジェダイたちは、あちこちに恐怖が潜んでいる暗い海の底へ。ハラハラドキドキする冒険に乗り出すことになる。

このほかAudibleオリジナルのディズニーオーディオブックからは、『ディズニープリンセス: ベルとバラの謎』『ディズニープリンセス：ラーヤといにしえの龍のスパイス』も同日リリースされている。お子様と過ごす移動時間や就寝前など、日常のひとときに、わくわくするディズニープリンセスの冒険や壮大なスター・ウォーズの世界に没入できる“聴く物語体験”。音声ならではの臨場感とともに広がる特別なディズニーの物語を堪能しよう。

