¾®Âô¿Î»Ö¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ÊÍè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤â¤¦¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÍ§¤À¤Á¤«¤â¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½é¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¾Ð¤¦¾®Âô¤ÈÅÜ¤ì¤ë¿Î»Ö / ¾®Âô¿Î»Ö¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ÊÍè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®Âô¿Î»Ö
¡û¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ÊÍè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢¾®Âô¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢±Ç²è¤ÇSnow Man¤Îº´µ×´Ö(Âç²ð)¤È»Å»ö¤·¤Æ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Æ¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç12·î¤Ë¤¢¤¤¤Ä¤é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡£(¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï)¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ÊÍè¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾®Âô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤â¤¦¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤¢¤ó¤Ê5Ëü¿Í¡Ä¡Ä±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¿·¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç6Ëü¿Í¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Î¥ê¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤ó? ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÀÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê? º£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¥´¥ó¥É¥é¤Ç²ó¤ë¤À¤í? ¤¢¤¤¤Ä¤éµ¤µå¤ÇÍè¤¿¤ó¤À! Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ã¤Æµ¤µå¤Ç²ó¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤é¡¢²¼¸«¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ê²¡¤·¤Ç²¡¤·¤Æ¤ë¡£°Õ³°¤Ë¤³¤ì¤¬°ìÈÖ°ÂÁ´¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¿·Á¯¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Âô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÇÂç²ð¤¬µ¤µå¤ÇÁ°¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤ª¡¼¤¤¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÍ§¤À¤Á¤«¤â¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½é¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¾®Âô¿Î»Ö¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¾Ð¤¦¾®Âô¤ÈÅÜ¤ì¤ë¿Î»Ö / ¾®Âô¿Î»Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¾®Âô¿Î»Ö¤ÎÄ®Ãæ²ÚVlog¡Û¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ä¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥²¥¹¥È¤È¤ÎSP¥È¡¼¥¯¡Ú¥ª¥È¥Ê¤Î»þ´Ö¡Û¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤Ë¤Æ¡¢¾®Âô¤È¿ô¡¹¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¥¹¥¯¡¼¥ë¥¦¥©¡¼¥º¡Û38Ç¯¤Ö¤êÆ±Áë²ñ! ÂìÂô¸¼£vs¿å¸¶Î¼ ·èÆ®&2¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¡¢¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î(Èë)Î¢ÏÃ¡Ú»³²¼¿¿»Ê¡¦¾¾Â¼Íº´ð¡¦°ËÆ£¤«¤º¤¨¡Û¡×¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¾®Âô¿Î»Ö
¡û¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ÊÍè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢¾®Âô¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢±Ç²è¤ÇSnow Man¤Îº´µ×´Ö(Âç²ð)¤È»Å»ö¤·¤Æ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Æ¤µ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç12·î¤Ë¤¢¤¤¤Ä¤é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡£(¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï)¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ÊÍè¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Âô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÇÂç²ð¤¬µ¤µå¤ÇÁ°¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤ª¡¼¤¤¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÍ§¤À¤Á¤«¤â¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½é¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¾®Âô¿Î»Ö¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¾Ð¤¦¾®Âô¤ÈÅÜ¤ì¤ë¿Î»Ö / ¾®Âô¿Î»Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¾®Âô¿Î»Ö¤ÎÄ®Ãæ²ÚVlog¡Û¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ä¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥²¥¹¥È¤È¤ÎSP¥È¡¼¥¯¡Ú¥ª¥È¥Ê¤Î»þ´Ö¡Û¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤Ë¤Æ¡¢¾®Âô¤È¿ô¡¹¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¥¹¥¯¡¼¥ë¥¦¥©¡¼¥º¡Û38Ç¯¤Ö¤êÆ±Áë²ñ! ÂìÂô¸¼£vs¿å¸¶Î¼ ·èÆ®&2¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¡¢¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î(Èë)Î¢ÏÃ¡Ú»³²¼¿¿»Ê¡¦¾¾Â¼Íº´ð¡¦°ËÆ£¤«¤º¤¨¡Û¡×¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£